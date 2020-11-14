«Ливерпуль» нацелился на подписание защитника «Олимпиакоса» Семеду

1605333693

сегодня, 09:01

«Ливерпуль» надеется справиться с кризисом в обороне, подписав в январе защитника «Олимпиакоса» , сообщает The Express.

В настоящее время в лазарете «красных» находятся центральные защитники Вирджил ван Дейк и Джо Гомес. Также восстанавливаются от повреждений Трент Александер-Арнольд и Фабиньо.

Семеду перешел в «Олимпиакос» летом 2019 года из «Вильярреала».