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«Ливерпуль» нацелился на подписание защитника «Олимпиакоса» Семеду

сегодня, 09:01

«Ливерпуль» надеется справиться с кризисом в обороне, подписав в январе защитника «Олимпиакоса» Рубена Семеду, сообщает The Express.

В настоящее время в лазарете «красных» находятся центральные защитники Вирджил ван Дейк и Джо Гомес. Также восстанавливаются от повреждений Трент Александер-Арнольд и Фабиньо.

Семеду перешел в «Олимпиакос» летом 2019 года из «Вильярреала».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:13
Парень две недели назад только контракт продлил...до 2024 года....
Отдадут...млн за 15-20.......если Каррера не против.....)))

Не поймёшь этого Самеду....
Вильярреал покупал его за 14 млн....и продал менее чем через 2 года за 4 млн.....
beefs
beefs
сегодня в 09:02
запас нужен, скамейка должна полироваться...
shlomo
shlomo
сегодня в 09:02
Цель хорошая...нужно действовать
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