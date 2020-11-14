«Ливерпуль» нацелился на подписание защитника «Олимпиакоса» Семеду

«Ливерпуль» надеется справиться с кризисом в обороне, подписав в январе защитника «Олимпиакоса» Рубена Семеду, сообщает The Express.
В настоящее время в лазарете «красных» находятся центральные защитники Вирджил ван Дейк и Джо Гомес. Также восстанавливаются от повреждений Трент Александер-Арнольд и Фабиньо.
Семеду перешел в «Олимпиакос» летом 2019 года из «Вильярреала».
Отдадут...млн за 15-20.......если Каррера не против.....)))
Не поймёшь этого Самеду....
Вильярреал покупал его за 14 млн....и продал менее чем через 2 года за 4 млн.....
Отдадут...млн за 15-20.......если Каррера не против.....)))
Не поймёшь этого Самеду....
Вильярреал покупал его за 14 млн....и продал менее чем через 2 года за 4 млн.....