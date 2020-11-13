Неймар контактировал с «Барселоной» относительно своего возвращения в клуб

Нападающий ПСЖ Неймар может вернуться в «Барселону».
Как сообщается, бразилец очень заинтересован в возвращении в каталонский клуб. Форвард готов отказаться от нового контракта с ПСЖ.
Отмечается, что в январе пройдут выборы нового президента «Барселоны». Неймар уже контактировал с некоторыми из кандидатов на эту должность, которые выразили готовность осуществить данный трансфер.
Единственным препятствием перехода бразильца в каталонский клуб являются деньги. «Барселона» находится в трудном финансовом положении из-за пандемии коронавируса, а ПСЖ будет готов расстаться с одним из своих лидеров только за большую сумму.
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Либо соккер не проверяет новостные каналы и верит каждой утке, либо просто так пишет новость, чтобы привлечь внимание.
Пожалуйста, прикрепляйте, откуда новость точно и по возможности ссылочку.
Спасибо!