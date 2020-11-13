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Неймар контактировал с «Барселоной» относительно своего возвращения в клуб

сегодня, 11:25

Нападающий ПСЖ Неймар может вернуться в «Барселону».

Как сообщается, бразилец очень заинтересован в возвращении в каталонский клуб. Форвард готов отказаться от нового контракта с ПСЖ.

Отмечается, что в январе пройдут выборы нового президента «Барселоны». Неймар уже контактировал с некоторыми из кандидатов на эту должность, которые выразили готовность осуществить данный трансфер.

Единственным препятствием перехода бразильца в каталонский клуб являются деньги. «Барселона» находится в трудном финансовом положении из-за пандемии коронавируса, а ПСЖ будет готов расстаться с одним из своих лидеров только за большую сумму.

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Все комментарии
Santone De-Lageros
Santone De-Lageros
сегодня в 12:50
Соккер, а можно ссылочку на то, откуда берется эта новость? Будто бы высосана из пальца для привлечения внимания.

Либо соккер не проверяет новостные каналы и верит каждой утке, либо просто так пишет новость, чтобы привлечь внимание.
Пожалуйста, прикрепляйте, откуда новость точно и по возможности ссылочку.
Спасибо!
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 12:43
Нет денег на него.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 12:41
ноу мани
112910415
112910415
сегодня в 12:25
очень странно
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 12:16
Только что, ведь, кричал, что счастлив в ПСЖ
shlomo
shlomo
сегодня в 12:08
И Неймаренок заметался...опять в "тень" Мессеныша захотел...
Legend 6
Legend 6 ответ kolpankolpan (раскрыть)
сегодня в 12:05
Да кто ведет? Журналюги ведут. Меньше недели назад он никуда не хотел уходить из ПСЖ, а теперь опять приспичило) глупости)
Juve14
Juve14
сегодня в 12:01
Неймар всегда была очень переменчивая, критические дни наверно
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:58
Откуда деньги возьмут. Если уж свободных агентов подписывать собираются, то даже на малую часть отступных за Неймара не хватит.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:56
Отступные кто заплатит
KamazOMvMOZG
KamazOMvMOZG
сегодня в 11:56
Кому он сдался? Пусть лучше сидит у шейхов на шее. Игрок так себе, разве что на 1 тайм на замену выпускать.
Mangur
Mangur
сегодня в 11:51
Если захочет, деньги нацдет сам.
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 11:42, ред.
Умилило что-- единственный-- вопрос не признали главным и неразрешимым при нынешнем секвестре расходов в Барселоне, которая без месяца как банкрот, а все ведет "переговоры* по старой проваливающейся под ногами колее.
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 11:42
Действительно.... То возвращается, то нет)))
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 11:29
Надоел этот сериал про возвращение. бабло шейхов лучше для Неймара.
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