Неймар контактировал с «Барселоной» относительно своего возвращения в клуб

1605255959

сегодня, 11:25

Нападающий ПСЖ Неймар может вернуться в «Барселону».

Как сообщается, бразилец очень заинтересован в возвращении в каталонский клуб. Форвард готов отказаться от нового контракта с ПСЖ .

Отмечается, что в январе пройдут выборы нового президента «Барселоны». Неймар уже контактировал с некоторыми из кандидатов на эту должность, которые выразили готовность осуществить данный трансфер.