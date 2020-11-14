«Зенит» показал тренировку команды, в которой участвовал Малком

Пресс-служба «Зенита» выложила видео с тренировки команды во время паузы на матчи сборных
В тренировке вместе с командой принимал участие форвард питерцев Малком, который пропускал недавние матчи Лиги чемпионов из-за травмы.
Пресс-служба «Зенита» выложила видео с тренировки команды во время паузы на матчи сборных
В тренировке вместе с командой принимал участие форвард питерцев Малком, который пропускал недавние матчи Лиги чемпионов из-за травмы.
Такого хрусталя беречь надо
Такого хрусталя беречь надо