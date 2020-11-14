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«Зенит» показал тренировку команды, в которой участвовал Малком

сегодня, 19:56

Пресс-служба «Зенита» выложила видео с тренировки команды во время паузы на матчи сборных

В тренировке вместе с командой принимал участие форвард питерцев Малком, который пропускал недавние матчи Лиги чемпионов из-за травмы.

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Все комментарии
denmig
denmig
сегодня в 21:03
Показали что обезьяна с гранатой, но на поле не выйдет всё равно! Показуха очередная разпромовская! Как в СССР - колбаса на прилавке есть - есть, но в массы не продается!
viv
viv
сегодня в 21:02, ред.
Какой Малком? В сборной травмировался Барриос. На 32 минуте матча с Уругваем был заменён.
Живанильда
Живанильда
сегодня в 20:55
Лучше бы господин Дзюба что-нибудь показал из ручного гандбола.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 20:51
cska1948
cska1948
сегодня в 20:38
Для Зенита уже сам факт тренировки Малкома стал событием.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 20:38
Плохо что в Зените нет своих воспитанников !
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:32
после паузы рванут))) вот только куда пока не ясно))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 20:23
Прям как редкое наблюдение уссурийского тигра в естественной среде
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 20:08
Зачем нам Малком , расскажите про Дзюбу какую ни будь еще сказку !)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:06
Малкома давно не видели,посмотрим!
alex074
alex074
сегодня в 20:05
    волгодон 2
    волгодон 2
    сегодня в 20:04
    Без шапки черный саботажник,норовит заболеть и на лавку.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 20:02
    Какая тренировка?
    Такого хрусталя беречь надо
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 20:01
    Это хорошо, что восстанавливается
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 19:58
    за 40 млн купили Малком чтобы играл с Уфой !
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