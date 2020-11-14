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Боярский: «С Fan ID душевность теряется»

сегодня, 16:51

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал возможное введение системы Fan ID в России со следующего сезона.

Я не в восторге от этой идеи. Но, наверное, другого не будет, технологии развиваются. Я же привык к старому варианту, он как-то ближе, душевнее. Да, менее комфортен, но с Fan ID душевность теряется.

Что касается возвращения пива на стадионы, то я не против. Удастся ли смягчить раздражение? Вряд ли, болельщики — это ушлый народ, они и без разрешения пронесут то, что им хочется.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 18:08
Ему то точно всё равно.
Пpoтив всех
Пpoтив всех
сегодня в 18:00
Типичный такой, питерский дырошляп..
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:58
Что то Мишка заговорил не так...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:53
Согласен с Михаилом, болельщики ушлый народ, вспомните как они проносили на матчи петарды))))))))
beefs
beefs
сегодня в 17:45
ну спасибо что разрешил...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 17:45
Усы, шляпа и шпага, вот мой ID!
Медив
Медив
сегодня в 17:38
Происки гвардейцев кардинала:(
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 17:38
Миша Герой нашей юности , а кому и детства. Пускай глаголет , главное что бы ему было в прок.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 17:29
А зачем новый стадион строили? Ведь тоже душевность потерялась.
С Fan ID на «Газпром Ареену», а душевно на «Петровский» есть выбор.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:23
Болельщики ушлый народ Боярин водку только так проносит.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 17:09
Согласен. Когда не можешь припарковать свою машину посередине улицы, как настоящий мушкетер, и презрительно смотреть на пешеходов, которым приходится обходить ее, и машинам, которым приходится объезжать, то тоже не душевно вообще.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:06
Оставте Мишане прежнюю версию!
Mangur
Mangur
сегодня в 16:56
Без комментариев. Комментировать нечего
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:52
а вот тебе это нужно)))))
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