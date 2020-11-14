Боярский: «С Fan ID душевность теряется»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал возможное введение системы Fan ID в России со следующего сезона.

Я не в восторге от этой идеи. Но, наверное, другого не будет, технологии развиваются. Я же привык к старому варианту, он как-то ближе, душевнее. Да, менее комфортен, но с Fan ID душевность теряется.

Что касается возвращения пива на стадионы, то я не против. Удастся ли смягчить раздражение? Вряд ли, болельщики — это ушлый народ, они и без разрешения пронесут то, что им хочется.