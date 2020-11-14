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Депутат Лебедев одобрил введение Fan ID в России

сегодня, 15:40

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал возможное введение системы Fan ID в РПЛ.

Мы в свое время достаточно долго и плодотворно обсуждали эту тему с привлечением РФС и клубов. Общее мнение заключалось в том, что это оттолкнет определенную часть болельщиков. Посещаемость у нас и так невысокая, поэтому потеря одного болельщика была бы уже проблемой. Я так понимаю, что реалии современности, связанные с пандемией, с развитием цифровых технологий и необходимостью обеспечения безопасности, подталкивают к принятию данного решения и введению Fan ID, чтобы знать, кто пришел на стадион, и чтобы не пропускать тех, кого не надо.

Даже те люди, которые имеют наказание в виде запрета на посещение матчей, могут пройти, потому что стюарды, стоящие на входе на стадион, просто не имеют понятия, кого можно впускать, а кого нет. У них нет ни компьютеров, ни средств идентификации гражданина. Видимо, эта мера необходимая, мир развивается у нас в сторону глобальной цифровизации, и футбол не останется в стороне.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 16:43
На оставшиеся 20-25% которые еще могут пройти на футбольный матч повесить ID. Да их при желании по камерам можно будет всех отследить. Не говорю про потерю желания части болельщиков на посещение футбольных матчей при возложения на них обязанностей получения электронного пропуска. К тому же выделение бюджетных денег на запуск данной программы (раз РФС будут привлекать). В период пандемии лучше эти деньги на медицину пустить. Депутаты, такие депутаты.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 16:11
И будет на футбол одна кузьма ходить... Фанатский движ, это чуть ли не единственное, что хорошее осталось в нашем футболе. Хоть и ультрас уже стал вылизанным и пушистым.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:44
сколько же опять на этом распилят)))
drug01
drug01
сегодня в 15:43
Это хорошо только вперёд
beefs
beefs
сегодня в 15:42
цифровые технологии в жизнь...
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