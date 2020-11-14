Депутат Лебедев одобрил введение Fan ID в России

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал возможное введение системы Fan ID в РПЛ .

Мы в свое время достаточно долго и плодотворно обсуждали эту тему с привлечением РФС и клубов. Общее мнение заключалось в том, что это оттолкнет определенную часть болельщиков. Посещаемость у нас и так невысокая, поэтому потеря одного болельщика была бы уже проблемой. Я так понимаю, что реалии современности, связанные с пандемией, с развитием цифровых технологий и необходимостью обеспечения безопасности, подталкивают к принятию данного решения и введению Fan ID, чтобы знать, кто пришел на стадион, и чтобы не пропускать тех, кого не надо.

Даже те люди, которые имеют наказание в виде запрета на посещение матчей, могут пройти, потому что стюарды, стоящие на входе на стадион, просто не имеют понятия, кого можно впускать, а кого нет. У них нет ни компьютеров, ни средств идентификации гражданина. Видимо, эта мера необходимая, мир развивается у нас в сторону глобальной цифровизации, и футбол не останется в стороне.