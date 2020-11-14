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Президент «Урала»: «Лично я против Fan ID»

сегодня, 15:13

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможное введение системы Fan ID в РПЛ.

Введение системы Fan ID витает в воздухе уже давно. Мы пока сопротивляемся этой идее, потому люди часто приезжают на футбол из других городов. Одно дело, если эта система будет необязательной. Другое, если придется на каждый матч делать этот Fan ID. Представьте, что приехал человек в Екатеринбург, решил сходить на футбол, а тут что-то надо оформлять. Он же никуда не пойдет. Это палка о двух концах. Для обеспечения безопасности у нас и так работают камеры распознавания, и мы можем смотреть за болельщиками и пускать или не пускать их на следующие матчи и без системы Fan ID. Хотя, конечно, на Кубке Конфедераций и чемпионате мира эта система показала себя неплохо. Но я против.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:46
полностью с вами согласен)) возможно для фан сектора это и нужно а остальных только отпугнет от стадиона))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:27
Мутная штука!
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 15:15
Ненужно это вводить.
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