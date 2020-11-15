ГлавнаяНовости

Пойет: «Кавани будет играть важную роль в „Манчестер Юнайтед“»

сегодня, 18:19

Бывший футболист «Челси» и сборной Уругвая Густаво Пойет считает, что форвард Эдинсон Кавани сможет проявить себя в «Манчестер Юнайтед».

Я думаю, что Кавани будет играть в «Манчестер Юнайтед» более важную роль, чем думают люди.

Посмотрите на последний матч против «Эвертона» [3:1]. МЮ вёл всего в один мяч, но Кавани вышел на замену и забил.

Английский футбол идеально подходит для уругвайцев, потому что мы увлечены этим. Когда мы подписываем контракт, мы забываем о нём, потому что единственное, что имеет для нас значение — это победа. Английским фанатам это нравится.

Все новости
Погба: «Период в „Манчестер Юнайтед“ — самый сложный в моей карьере»
Сегодня, 20:52 Комментарии8
Маттеус: «Собослои уже сравнивают с Пушкашем»
Сегодня, 18:56 Комментарии7
Канте: «Приятно играть вместе с Погба»
Сегодня, 17:14 Комментарии7
Экс-директор «Барсы» рассказал, что клуб упустил трансферы Холанда и Куртуа
Сегодня, 16:47 Комментарии13
Рабьо: «После перехода в „Ювентус“ я стал расти»
Сегодня, 15:16 Комментарии5
Райс: «Вы не поймёте лидерских качеств Хендерсона, пока не сыграете с ним»
Сегодня, 15:14 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:53
С его опытом, то пригодится
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:59
Если только будет....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:12
Кавани хорошь,будет забивать,будет играть!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 18:40
Если Марсьяль будет мазать, то вполне на определенном периоде Кавани может усадить Антони на лавку.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:37
Думаю Кавани на этом этапе большой помошник МЮ.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:28
в полировки лавки -несомненно))))))))
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 18:25
Важную роль запасного
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 18:21, ред.
Я не сомневаюсь в этом
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100