Пойет: «Кавани будет играть важную роль в „Манчестер Юнайтед“»

Бывший футболист «Челси» и сборной Уругвая считает, что форвард сможет проявить себя в «Манчестер Юнайтед».

Я думаю, что Кавани будет играть в «Манчестер Юнайтед» более важную роль, чем думают люди.

Посмотрите на последний матч против «Эвертона» [3:1]. МЮ вёл всего в один мяч, но Кавани вышел на замену и забил.

Английский футбол идеально подходит для уругвайцев, потому что мы увлечены этим. Когда мы подписываем контракт, мы забываем о нём, потому что единственное, что имеет для нас значение — это победа. Английским фанатам это нравится.