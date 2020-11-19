Шварц: «Рука Тедеско видна в игре „Спартака“»

Главный тренер «Динамо» поделился мнением о работе в «Спартаке».

Рука Тедеско видна в игре «Спартака». По прошлым матчам было видно, что его команда сбалансирована. Мы знаем, что линия нападения у них сильная. Нам нужно сыграть конструктивно и агрессивно, найти моменты для быстрого перехода из обороны в атаку. Сильнейшая линия «Спартака»? Не могу выделить какую-то одну. У них очень квалифицированная тройка центральных защитников, также я уже отмечал действия Алекса Крала в центре поля.