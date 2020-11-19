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Шварц: «Рука Тедеско видна в игре „Спартака“»

вчера, 13:58
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗавтра в 19:00 Не начался

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о работе Доменико Тедеско в «Спартаке».

Рука Тедеско видна в игре «Спартака». По прошлым матчам было видно, что его команда сбалансирована. Мы знаем, что линия нападения у них сильная. Нам нужно сыграть конструктивно и агрессивно, найти моменты для быстрого перехода из обороны в атаку. Сильнейшая линия «Спартака»? Не могу выделить какую-то одну. У них очень квалифицированная тройка центральных защитников, также я уже отмечал действия Алекса Крала в центре поля.

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Все комментарии
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 18:32
До руки Дзюбы ему еще очень далеко
Faustello
Faustello
вчера в 18:21
Рука Дзюбы видна в игре Зенита!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 17:14
Ждем, когда тедеска поставит свой фирменный футбол, как в Шальке, и выйдет на показатели 7-0
альсато
альсато
вчера в 16:25
))))вообще то в футбол, преимущественно играют ногами и головой (если ты не голкипер) , а за игру РУКОЙ-либо карточка , либо с последующем удалением))))..Не Тедеско там видно,а админ.ресурс Федуна!
Просто утка
Просто утка
вчера в 15:13
Школа спартака видна даже на руке Дзюбы.
Snake Plissken
Snake Plissken
вчера в 15:04
2 Мяучело

Акинфеев рукоблуд? Какие только нелепые отмазы придумывают спартачи чтобы дистанцироваться от своей легенды.

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Артем Дзюба в понедельник посетил Академию «Спартак» имени Федора Черенкова, где пообщался с юными спартаковцами и провел для них мастер-класс.

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Видишь - спартаковская школа работы рукой передаётся из поколения в поколение ))))
Мяучело
Мяучело ответ Snake Plissken (раскрыть)
вчера в 14:46
    Спартак Безбородьев
    Спартак Безбородьев
    вчера в 14:43
    Рука румына видна даже в игре сборной.
    Snake Plissken
    Snake Plissken
    вчера в 14:33
    Ох уж эти руки спартачей - одного видна в спартаке, второго в Зените
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 14:27
    хорошо что только руку видно)))))
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 14:16
    Два фрица друг друга хвалят.
    makkie
    makkie
    вчера в 14:11, ред.
    На очереди обсуждение "руки Бога"... ой, Дзюбы :)
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 14:05
    Руку видел только в Зените.
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 14:04
    вангует дядя Шварц на кофейной гуще...
    Mangur
    Mangur
    вчера в 14:03
    Динамо победит. Всё.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 13:59
    Я там не какую руку Тэдэски не увидел!
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