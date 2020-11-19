Шварц: «Рука Тедеско видна в игре „Спартака“»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о работе Доменико Тедеско в «Спартаке».
Рука Тедеско видна в игре «Спартака». По прошлым матчам было видно, что его команда сбалансирована. Мы знаем, что линия нападения у них сильная. Нам нужно сыграть конструктивно и агрессивно, найти моменты для быстрого перехода из обороны в атаку. Сильнейшая линия «Спартака»? Не могу выделить какую-то одну. У них очень квалифицированная тройка центральных защитников, также я уже отмечал действия Алекса Крала в центре поля.
Акинфеев рукоблуд? Какие только нелепые отмазы придумывают спартачи чтобы дистанцироваться от своей легенды.
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Артем Дзюба в понедельник посетил Академию «Спартак» имени Федора Черенкова, где пообщался с юными спартаковцами и провел для них мастер-класс.
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Видишь - спартаковская школа работы рукой передаётся из поколения в поколение ))))
Акинфеев рукоблуд? Какие только нелепые отмазы придумывают спартачи чтобы дистанцироваться от своей легенды.
==================================
Артем Дзюба в понедельник посетил Академию «Спартак» имени Федора Черенкова, где пообщался с юными спартаковцами и провел для них мастер-класс.
==================================
Видишь - спартаковская школа работы рукой передаётся из поколения в поколение ))))