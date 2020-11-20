Шесть топ-клубов Англии проявили интерес к подписанию Рамоса

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вчера, 08:32

Все шесть топ-клубов Английской Премьер-Лиги проявили интерес к подписанию , сообщает Goal со ссылкой на 90min.

Защитник мадридского «Реала» практически договорился с клубом о новом контракте. Однако, как отмечается, это не помешало «Ливерпулю», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсеналу» и «Тоттенхэму» связаться с представителями Рамоса и выразить свою заинтересованность в возможной сделке.