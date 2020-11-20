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Шесть топ-клубов Англии проявили интерес к подписанию Рамоса

вчера, 08:32

Все шесть топ-клубов Английской Премьер-Лиги проявили интерес к подписанию Серхио Рамоса, сообщает Goal со ссылкой на 90min.

Защитник мадридского «Реала» практически договорился с клубом о новом контракте. Однако, как отмечается, это не помешало «Ливерпулю», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсеналу» и «Тоттенхэму» связаться с представителями Рамоса и выразить свою заинтересованность в возможной сделке.

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25процентный клоун
25процентный клоун ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 21:49
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 16:18
    я бы ещё Спартак к топ клубу АПЛа добавил.всё таки 7-0 не каждому дано.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 16:16, ред.
    надо срочно покупать Рамоса,пользы от него больше,чем от ВВд.он и карточки красные зарабатывает сопернику и нарушения в штрафной рисует,художник одним словом.
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS
    вчера в 12:23
    капитан закончит карьеру в Реале
    dimagas2
    dimagas2
    вчера в 11:19
    Хорошо работате агент на фоне переподписания контракта)))
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 10:30
    С кем-нибудь да срастется.
    beefs
    beefs
    вчера в 08:41
    еще востребован, курилка...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 08:35
    Откуда 6топ клубов в Англии???
    Там сейчас Сити с натяжкой можно топом назвать, и то с натяжкой, остальные выскочки.
    Топ клубы это Реал, Бавария, барса
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 08:34
    Рамос и нам бы пригодиллсся
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