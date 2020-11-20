Шесть топ-клубов Англии проявили интерес к подписанию Рамоса

Все шесть топ-клубов Английской Премьер-Лиги проявили интерес к подписанию Серхио Рамоса, сообщает Goal со ссылкой на 90min.
Защитник мадридского «Реала» практически договорился с клубом о новом контракте. Однако, как отмечается, это не помешало «Ливерпулю», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсеналу» и «Тоттенхэму» связаться с представителями Рамоса и выразить свою заинтересованность в возможной сделке.
Там сейчас Сити с натяжкой можно топом назвать, и то с натяжкой, остальные выскочки.
Топ клубы это Реал, Бавария, барса
Там сейчас Сити с натяжкой можно топом назвать, и то с натяжкой, остальные выскочки.
Топ клубы это Реал, Бавария, барса