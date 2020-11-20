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Джикия: «Приятно, что Черчесов дал повязку, но постоянный капитан – не я»

вчера, 11:33

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия порассуждал о своем капитанстве в национальной команде. Игрок получил повязку после решения не вызывать в сборную форварда «Зенита» Артёма Дзюбу.

Давайте проясним. Конечно, приятно, что Станислав Саламович доверил мне повязку, это большая ответственность. Но постоянный капитан сборной – не я. Просто так сложилось, что в последних матчах выполнял эти функции. В национальной команде есть много других достойных игроков, которые провели за нее больше матчей, чем я.

В чем заключается мой статус лидера? Лучше спросить у ребят и тренеров. Надеюсь, они будут тепло обо мне отзываться и никто не возмутится, что я ношу повязку в «Спартаке».

Кто для меня образец капитана? Наверное, Пуйоль. А из тех, с кем играл, назову Диму Белорукова из «Амкара». Когда я только начинал свой путь в РПЛ, он помог влиться в команду и быстро освоиться. Очень авторитетный и опытный игрок.

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Все комментарии
Владимир 77
Владимир 77 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:27
И наденет повязку на ту самую Руку)
протон1
протон1
вчера в 21:00
лучше бы тебе дали другую повязку
альсато
альсато
вчера в 16:43, ред.
ПОВЯЗКА?..гнать нужно вас всех в зашей!..Страна,футбол, болельщики у вас-на третьем плане (даже не на втором)
амурец
амурец ответ АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ (раскрыть)
вчера в 14:28
да пусть он хоть трёх ручкин, но он больше влиял на сборную чем Джикия, который и не капитан, да и защитник так себе
амурец
амурец ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 14:26
да и на защитника с трудом
Бубнин
Бубнин
вчера в 14:12
Ну, выбор у Станислава Саламовича был небольшой: Джикия, Джанаев, Бакаев, Оздоев..
Red blu
Red blu
вчера в 13:24
Последний матч сборной показал, что Джикия не тянет на капитана.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:55
Капитан это не тот кто больше всех игр провёл, а тот пользуется авторитетом у игроков, тренеров и вообще в мире футбола. Это лидер который может повести команду за собой.
А так получается дали какую то повязку на время и от этого просто приятно.
После такого объяснения теперь понятно, почему в матче с сербами у нас не нашлось лидера, да и сам Джикия себя так таковым не считает. Это печально.
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:45
Скоро Артёмка Ручкин придёт))
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 12:35
Пример хорош, но нужно не на словах, а на деле командовать, как Пуйоль)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 12:16
Тов. Черчесов назначил "любимой женой"? Как тов. Сухов?
shlomo
shlomo
вчера в 12:02
Да Георгий, это точно не твое....
particular
particular
вчера в 11:52
Кэп получил чёрную метку, но некоторые вокруг делают вид, что ничего не случилось...
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
вчера в 11:46
правильно жора пусть рукоблуд руководит своим баклан отрядом
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 11:43
Странно что Черчесов не назначил капитаном Заболотного. Он теперь новый любимчик Черчесова
drug01
drug01
вчера в 11:37
Дали порулить кто следующий
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:37
Спасибо за пример Пуйоля и Белорукова и отсутствие в списке образцов для подражания героя ток-шоу.
Gahi
Gahi
вчера в 11:36
Капитаном нужно родится чтобы за собой команду вести к победам.
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