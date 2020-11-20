Джикия: «Приятно, что Черчесов дал повязку, но постоянный капитан – не я»

Защитник «Спартака» и сборной России порассуждал о своем капитанстве в национальной команде. Игрок получил повязку после решения не вызывать в сборную форварда «Зенита» Артёма Дзюбу.

Давайте проясним. Конечно, приятно, что Станислав Саламович доверил мне повязку, это большая ответственность. Но постоянный капитан сборной – не я. Просто так сложилось, что в последних матчах выполнял эти функции. В национальной команде есть много других достойных игроков, которые провели за нее больше матчей, чем я.

В чем заключается мой статус лидера? Лучше спросить у ребят и тренеров. Надеюсь, они будут тепло обо мне отзываться и никто не возмутится, что я ношу повязку в «Спартаке».