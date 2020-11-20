Джикия: «Приятно, что Черчесов дал повязку, но постоянный капитан – не я»

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия порассуждал о своем капитанстве в национальной команде. Игрок получил повязку после решения не вызывать в сборную форварда «Зенита» Артёма Дзюбу.
Давайте проясним. Конечно, приятно, что Станислав Саламович доверил мне повязку, это большая ответственность. Но постоянный капитан сборной – не я. Просто так сложилось, что в последних матчах выполнял эти функции. В национальной команде есть много других достойных игроков, которые провели за нее больше матчей, чем я.
В чем заключается мой статус лидера? Лучше спросить у ребят и тренеров. Надеюсь, они будут тепло обо мне отзываться и никто не возмутится, что я ношу повязку в «Спартаке».
Кто для меня образец капитана? Наверное, Пуйоль. А из тех, с кем играл, назову Диму Белорукова из «Амкара». Когда я только начинал свой путь в РПЛ, он помог влиться в команду и быстро освоиться. Очень авторитетный и опытный игрок.
А так получается дали какую то повязку на время и от этого просто приятно.
После такого объяснения теперь понятно, почему в матче с сербами у нас не нашлось лидера, да и сам Джикия себя так таковым не считает. Это печально.
А так получается дали какую то повязку на время и от этого просто приятно.
После такого объяснения теперь понятно, почему в матче с сербами у нас не нашлось лидера, да и сам Джикия себя так таковым не считает. Это печально.