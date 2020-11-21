Гвардиола: «Благодаря работе в АПЛ я стал лучше»

Главный тренер «Манчестер Сити» заявил, что ему нравится работать в АПЛ .

Английский футбол увлекателен, потому что в одной лиге существует множество разных культур, и я многому научился как тренер с тех пор, как прибыл сюда.

Наблюдая за некоторыми невероятными коллегами и невероятными игроками в Англии, я чувствую, что я стал лучше по сравнению с тем, когда я только приехал сюда. Так что я могу просто сказать спасибо за эту возможность. Я собираюсь остаться здесь подольше, наслаждаться этим и учиться у всех.