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Гвардиола: «Благодаря работе в АПЛ я стал лучше»

вчера, 20:27

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что ему нравится работать в АПЛ.

Английский футбол увлекателен, потому что в одной лиге существует множество разных культур, и я многому научился как тренер с тех пор, как прибыл сюда.

Наблюдая за некоторыми невероятными коллегами и невероятными игроками в Англии, я чувствую, что я стал лучше по сравнению с тем, когда я только приехал сюда. Так что я могу просто сказать спасибо за эту возможность. Я собираюсь остаться здесь подольше, наслаждаться этим и учиться у всех.

Напомним, что Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2023 года.

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95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 02:29
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mondial18
mondial18
вчера в 23:51
лучший сказочник лиги
NedvedJuve
NedvedJuve
вчера в 20:52
Убухать больше миллиарда баксов и толком ничего не выиграть, это надо уметь
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:30
вот и молодец))))
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