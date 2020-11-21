Гвардиола: «Это команды Моуриньо. Ты ошибаешься, а они наказывают тебя»

Главный тренер «Манчестер Сити» подвёл итог матча 9-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:2).

Мы могли выступить лучше. Мы плохо защищались при первом голе. Потом «Тоттенхэм» очень глубоко сел в оборону, нам было непросто.

У нас были шансы, но мы не смогли забить, а они создали два или три момента в контратаке. И мы проиграли этот матч.

Мы знали ещё до игры, что нельзя дать им забить первыми. У нас было больше моментов, чем у них, но мы проиграли. Команды Моуриньо всегда так играют: ты ошибаешься, и они наказывают тебя на контратаке.