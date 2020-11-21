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Гвардиола: «Это команды Моуриньо. Ты ошибаешься, а они наказывают тебя»

вчера, 23:54
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итог матча 9-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:2).

Мы могли выступить лучше. Мы плохо защищались при первом голе. Потом «Тоттенхэм» очень глубоко сел в оборону, нам было непросто.

У нас были шансы, но мы не смогли забить, а они создали два или три момента в контратаке. И мы проиграли этот матч.

Мы знали ещё до игры, что нельзя дать им забить первыми. У нас было больше моментов, чем у них, но мы проиграли. Команды Моуриньо всегда так играют: ты ошибаешься, и они наказывают тебя на контратаке.

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Все комментарии
feris1
feris1
сегодня в 00:53
Пэпка уже не знает как оправдать себя.....
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 00:48
О каких моментах говорит Швепс?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 00:10
Хочу поинтересоваться,неужели это правда,вы играете не честно? Да как же так!!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😜😜😜😜😜😜
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:07
Похоже на словаСемака, мы могли, но они нам забили
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 00:05
это было бы очень хорошо))но это не то))
Александр Рябов
Александр Рябов
сегодня в 00:05
Маур топовый тренер. А Гвардиола, вообще на его фоне физрук.
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:59
Мауру палец в рот не клади.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 23:57
ты вечно ошибаешься
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