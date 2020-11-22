Черышев хочет перейти в «Динамо»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может продолжить карьеру в РПЛ.
Как сообщается, 29-летний футболист хочет перейти в «Динамо». Денис хотел бы закончить карьеру в клубе, где выступал его отец Дмитрий Черышев.
«Валенсия» готова продать своего полузащитника, однако потенциальная сделка может состояться только следующим летом.
Напомним, что Дмитрий Черышев защищал цвета «Динамо» с 1993 по 1996 год.
т.к. давно выбрал футбол, а не деньги.
Да, это звучало красиво и разумно для человека, желающего постоянно расти
как футболист.
Но что же теперь приключилось с ним, никак мальчонка задумался о пенсии?)
Только зачем это сегодняшнему Динамо..?
Пусть в Зенит идет, там любят таких архаровцев))
т.к. давно выбрал футбол, а не деньги.
Да, это звучало красиво и разумно для человека, желающего постоянно расти
как футболист.
Но что же теперь приключилось с ним, никак мальчонка задумался о пенсии?)
Только зачем это сегодняшнему Динамо..?
Пусть в Зенит идет, там любят таких архаровцев))
правда до лета ещё далеко.
правда до лета ещё далеко.