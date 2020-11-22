ГлавнаяНовости

Черышев хочет перейти в «Динамо»

сегодня, 19:41

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может продолжить карьеру в РПЛ.

Как сообщается, 29-летний футболист хочет перейти в «Динамо». Денис хотел бы закончить карьеру в клубе, где выступал его отец Дмитрий Черышев.

«Валенсия» готова продать своего полузащитника, однако потенциальная сделка может состояться только следующим летом.

Напомним, что Дмитрий Черышев защищал цвета «Динамо» с 1993 по 1996 год.

Все новости
Халк, Хедира и Лингард в «Зените». Чемпионы России в роли приманки
20 ноябряСтанислав Горин в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии5
Слухи«Зенит» не собирается возвращать Халка
20 ноября Комментарии24
Слухи«Зенит» намерен вернуть Халка. Клуб предлагает ему 3 млн евро в год
20 ноября Комментарии61
СлухиГазизов: «Урунов будет играть в очень большом европейском клубе»
19 ноября Комментарии21
Агент Крала: «Контактируем с некоторыми клубами АПЛ»
19 ноября Комментарии13
СлухиКлубы АПЛ интересуются Кралом
18 ноября Комментарии39
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Justas Weiss7
Justas Weiss7
сегодня в 20:19
Динамо наконец-то серьёзно заработало?!
Nick Ch
Nick Ch
сегодня в 20:15
Он же неоднократно давал понять, что будет играть только в Испании, которая для него является большим домом, чем Россия (и пусть выступления за сборную никого не собьют с толка).
Footbolista
Footbolista ответ particular (раскрыть)
сегодня в 20:08
Не удивлен)...Видел фрагмент испанской версии "Кто хочет стать миллионером"...испанская тетя и вопрос "Где находится Украина?"...осталось 2 варианта ответа "В Европе"..."В Африке"...минут 5 думает...отвечает наугад...попала в точный ответ...и с удивлением Да, ладно?)...
протон1
протон1
сегодня в 20:06
так и не заиграл за реал)
Сантус
Сантус
сегодня в 19:59
Вечно молодой и перспективный задумался о пенсии...но,паспорт испанский не сдаст.)По человечески ,понимаю..)
баск
баск
сегодня в 19:54
Черышев же всегда выступал, что он, дескать, в Россию никогда не поедет,
т.к. давно выбрал футбол, а не деньги.
Да, это звучало красиво и разумно для человека, желающего постоянно расти
как футболист.

Но что же теперь приключилось с ним, никак мальчонка задумался о пенсии?)
Только зачем это сегодняшнему Динамо..?

Пусть в Зенит идет, там любят таких архаровцев))
drug01
drug01
сегодня в 19:53
Если только за большие деньги
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 19:53
Ничего себе, ему уже 29 лет???
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 19:53
О как! Говорил, что в РПЛ ни ногой, а тут видать приперло, да и возраст поджимает...
particular
particular
сегодня в 19:52, ред.
Размашистая статейка в источнике, в которой Динамо именуется советским "club soviético", стала основой далёких мечтаний и нынешних пересудов 🤔
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 19:48
Лучше быть на поле в "Динамо", чем на лавке в "Валенсии".
Великолепный
Великолепный
сегодня в 19:48
Для Динамо будет усиление.
правда до лета ещё далеко.
beefs
beefs
сегодня в 19:47
потянуло на родину...
Footbolista
Footbolista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 19:45
У папаши нюх обострился...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:43
этот может только в дрездан))))))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:43
Почуял хорошие деньги...
blitz
blitz
сегодня в 19:42
Неожиданное решение.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100