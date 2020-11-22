Черышев хочет перейти в «Динамо»

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сегодня, 19:41

Полузащитник «Валенсии» может продолжить карьеру в РПЛ .

Как сообщается, 29-летний футболист хочет перейти в «Динамо». Денис хотел бы закончить карьеру в клубе, где выступал его отец .

«Валенсия» готова продать своего полузащитника, однако потенциальная сделка может состояться только следующим летом.

Напомним, что Дмитрий Черышев защищал цвета «Динамо» с 1993 по 1996 год.