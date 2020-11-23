«Арсенал» показывает худшую результативность в АПЛ за последние 34 года

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сегодня, 00:41

«Арсенал» забил 9 голов в девяти первых турах АПЛ .

Последний раз «канониры» показывали такую низкую результативность 34 года назад. В сезоне 1986/87 «Арсенал» забил 6 голов за 9 туров английского первенства.

Напомним, что сегодня лондонский клуб сыграл вничью с «Лидсом» (0:0).