«Арсенал» показывает худшую результативность в АПЛ за последние 34 года

«Арсенал» забил 9 голов в девяти первых турах АПЛ.
Последний раз «канониры» показывали такую низкую результативность 34 года назад. В сезоне 1986/87 «Арсенал» забил 6 голов за 9 туров английского первенства.
Напомним, что сегодня лондонский клуб сыграл вничью с «Лидсом» (0:0).
Весь первый тайм не знали, что с мячом сделать, в створ ни разу не ударили, виновато, конечно, раннее удаление...ВО ВТОРОМ.
Задел положен, теперь всегда будет виноват кто-то.
Весь первый тайм не знали, что с мячом сделать, в створ ни разу не ударили, виновато, конечно, раннее удаление...ВО ВТОРОМ.
Задел положен, теперь всегда будет виноват кто-то.