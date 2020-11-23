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«Арсенал» показывает худшую результативность в АПЛ за последние 34 года

сегодня, 00:41

«Арсенал» забил 9 голов в девяти первых турах АПЛ.

Последний раз «канониры» показывали такую низкую результативность 34 года назад. В сезоне 1986/87 «Арсенал» забил 6 голов за 9 туров английского первенства.

Напомним, что сегодня лондонский клуб сыграл вничью с «Лидсом» (0:0).

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Все комментарии
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 09:11
Там, кстати, Артета переложил всю ответственность за бездарную игру на Пепе. Мол, обычно я не радуюсь, когда мы играем только вничью, но, учитывая раннее удаление и игру вдесятером, мы неплохо сыграли.

Весь первый тайм не знали, что с мячом сделать, в створ ни разу не ударили, виновато, конечно, раннее удаление...ВО ВТОРОМ.

Задел положен, теперь всегда будет виноват кто-то.
aNOOBis
aNOOBis ответ LMI (раскрыть)
сегодня в 09:01
Не согласен, что состав плох. Они играют ниже своих возможностей
LMI
LMI
сегодня в 08:55
Продолжаем обновлять статистику "рекордов". Ну а что тут желать при САМОМ отстойном составе за последние 40 лет
LOpp
LOpp
сегодня в 08:31
Арсеналу срочно нужен Кокорин
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:51
Нехотят играть!
beefs
beefs
сегодня в 07:38
во всем виновата корона...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:08
Гранды пока не впечатляют. Очень необычный сезон в АПЛ.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 06:51
это довольно печально
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:39
Все гранды не очень в порядке.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:38
Забивать толком некому, усилятся надо
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:38
Совсем плохо с атакой
mphuZ
mphuZ
сегодня в 05:37
Полузащита и нападение сильно сдали. Хотя с приходом Артеты вроде более-менее налаживаться стало. Что теперь не так?
Mangur
Mangur
сегодня в 03:22
Спады вмегда бывают
vastudio
vastudio
сегодня в 00:50
Вторая десятка в таблице шикарная- 10- МЮ 11- Арсенал 13- МС . Просто не налюбоваться)
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