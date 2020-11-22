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Талалаев: «„Ахмат“ будет готовить сюрприз во втором круге»

вчера, 22:37

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев подвёл итоги первого круга РПЛ. Грозненский клуб занимает 7-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 24 очка.

Мне сложно оценивать очки и турнирную таблицу. С точки зрения качества игры мне нравится, что мы сделали. Мы достаточно результативны. Можно говорить о таком футболе, а можно играть в него. Мы между собой отталкивается от того, что демонстрирует команда. А в результатах бывают порой парадоксальные вещи.

Мы играли с «Зенитом» (2:2), там только у двоих наших игроков было 20 касаний в штрафной. У «Зенита» такое было у всей команды. Мы нанесли больше ударов по воротам. Меня расстраивает, что не забили больше. Команда может играть в атакующий футбол за счет самоотдачи. Надо еще похвалить наш тренерский штаб. Тяжело соревноваться в мастерстве с тем же «Зенитом». Надо построить игру так, чтобы сильные качества твоих игроков могли раскрываться.

«Ахмат» лидирует в чемпионате по отборам? Мы все следим за европейскими тенденциями. Без отбора невозможно играть в современный футбол. В матче с «Зенитом» мы пытались сделать так, чтобы до нападающих меньше мячей доходило. Футболисты впитывают наши требования, появляются возможности для быстрых атак. Нам нужно совершенствовать игру в нападении.

Сюрприз мы еще будем готовить во втором круге. Народ вернулся на стадион, это не может не радовать.

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Все комментарии
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 08:25
Уже страшно
Gunslinger
Gunslinger
сегодня в 08:23
Неужели будут в ДВА матюгальника толпу стимулировать????? :)
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 04:27
Снимутся что ли?
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 00:29
С Талалаевым Ахмат преобразился в лучшую сторону. Удачи во втором круге
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:28
Полностью поддержу. Когда Талалаев принял команду Ахмат был полуразобран, но Андрей поставил игру и теперь Ахмат одна из самых настроенных на борьбу команд. Равнодушных там нет. И это хорошо.
drug01
drug01
вчера в 23:05
Ждём с нетерпением! Желаем успешно пройти второй круг
протон1
протон1 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:01
толк от твоих евро?. если нету зрителей на стадике?. толк?.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:51
Надеемся, что Талалаеву удастся наконец-то привезти игры еврокубков в столицу Чеченской Республики! Мы- футбольные болельщики из Чечни, давно ждём этого момента. У нас только один раз была попытка выйти в Кубок УЕФА, когда прошли польский Лех. Но на следующем этапе квалификации швейцарский Базель оказался сильнее нашей команды, сыграв с Тереком сначала вничью 1-1, а потом выиграв 2-0, если не путаю. Вот это у нас были эмоции. Но теперь есть шанс попробовать ещё раз... Успехов грозненскому клубу!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:46
Наверно хотят Месси подписать! 😜😜😜
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:46
Поглядим что за сюрприз
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 22:38
В десятке точно должны быть.
beefs
beefs
вчера в 22:38
надеемся что сюрприз будет приятным....
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