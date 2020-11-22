Талалаев: «„Ахмат“ будет готовить сюрприз во втором круге»

Главный тренер «Ахмата» подвёл итоги первого круга РПЛ . Грозненский клуб занимает 7-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 24 очка.

Мне сложно оценивать очки и турнирную таблицу. С точки зрения качества игры мне нравится, что мы сделали. Мы достаточно результативны. Можно говорить о таком футболе, а можно играть в него. Мы между собой отталкивается от того, что демонстрирует команда. А в результатах бывают порой парадоксальные вещи.

Мы играли с «Зенитом» (2:2), там только у двоих наших игроков было 20 касаний в штрафной. У «Зенита» такое было у всей команды. Мы нанесли больше ударов по воротам. Меня расстраивает, что не забили больше. Команда может играть в атакующий футбол за счет самоотдачи. Надо еще похвалить наш тренерский штаб. Тяжело соревноваться в мастерстве с тем же «Зенитом». Надо построить игру так, чтобы сильные качества твоих игроков могли раскрываться.

«Ахмат» лидирует в чемпионате по отборам? Мы все следим за европейскими тенденциями. Без отбора невозможно играть в современный футбол. В матче с «Зенитом» мы пытались сделать так, чтобы до нападающих меньше мячей доходило. Футболисты впитывают наши требования, появляются возможности для быстрых атак. Нам нужно совершенствовать игру в нападении.

Сюрприз мы еще будем готовить во втором круге. Народ вернулся на стадион, это не может не радовать.