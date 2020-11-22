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Карпин: «Результат „Ростова“ в первом круге более чем приемлем»

вчера, 22:50

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги первого круга РПЛ. «Ростов» занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 26 очков.

Доволен ли результатами команды в первом круге? Честно говоря, не буду лукавить, скажу, что да. В наших реалиях, в которых мы прожили сейчас октябрь месяц с нашими всеми потерями опытных игроков. Но мы живем в наших реалиях, приходится делать такие вещи. Поэтому результат, который команда показала в первом круге, наверное, более чем приемлем. Скажу, что не ожидал.

Напомним, что сегодня «Ростов» одержал гостевую победу над «Рубином» (2:0).

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:31
Только в Еврокубках делать Ростову нечего.
Аксинья
Аксинья ответ Faustello (раскрыть)
вчера в 23:56
Повыше "судейские ошибочки" не пустят ))
Спрaведливый
Спрaведливый
вчера в 23:50
Справедливй результат
Владимир Петрухин
Владимир Петрухин
вчера в 23:28
Валера, давай учиться играть с Химками.
Faustello
Faustello
вчера в 23:09
Нормально, могли бы и чутка повыше быть
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 23:04
Валериян доволен это доволен!
beefs
beefs
вчера в 22:57
не криви душой, надеялись на лучшее...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:55
В этом сезоне Ростову сократили бюджет и поэтому в сентябре-октябре были вынуждены продать 6 игроков основы
Я считаю что 5 место после 1 круга это максимум что мог завоевать Ростов с такими проблемами с финансами
Борис Доенко
Борис Доенко
вчера в 22:55
Более чем?! Да вы половину игр ходили по полю!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:55
Отличный результат, учитывая то, что Ростов терял лидеров команды. Ростов радует своих болельщиков. Пусть у них и дальше всё будет нормально. Пусть южане Российской Пример-Лиги выйдут в еврокубки. Надеюсь, что у Краснодара получится выйти снова в Лигу Чемпионов УЕФА, а Терек(Ахмат) и Ростов в Лигу Европы. Вот это было очень хорошо. Особенно Чеченская Республика обрадовалась бы, ведь мы ещё не выступали в Европе по футболу.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:51
Хороший результат я бы сказал отличный
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