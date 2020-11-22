Карпин: «Результат „Ростова“ в первом круге более чем приемлем»

Главный тренер «Ростова» подвёл итоги первого круга РПЛ . «Ростов» занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 26 очков.

Доволен ли результатами команды в первом круге? Честно говоря, не буду лукавить, скажу, что да. В наших реалиях, в которых мы прожили сейчас октябрь месяц с нашими всеми потерями опытных игроков. Но мы живем в наших реалиях, приходится делать такие вещи. Поэтому результат, который команда показала в первом круге, наверное, более чем приемлем. Скажу, что не ожидал.