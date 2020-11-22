Калиниченко: «Перспективный ли Тедеско, посмотрим через 10 лет»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал рейтинг испанского издания AS. Главный тренер «Спартака» занял третье место в списке самых перспективных тренеров мира по версии источника.

Если сейчас кто-то из «Спартака» смотрят нашу передачу, они в первый узнали, что у них такой перспективный тренер. Я о таком рейтинге не знал и, наверное, завтра уже забуду. Это всё бумага, некоторым журналистам нечего делать, и они занимаются этой ерундистикой. Перспективный ли он, посмотрим через 10 лет, когда все тренеры вырастут.