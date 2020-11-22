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Калиниченко: «Перспективный ли Тедеско, посмотрим через 10 лет»

вчера, 22:07

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал рейтинг испанского издания AS. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско занял третье место в списке самых перспективных тренеров мира по версии источника.

Если сейчас кто-то из «Спартака» смотрят нашу передачу, они в первый узнали, что у них такой перспективный тренер. Я о таком рейтинге не знал и, наверное, завтра уже забуду. Это всё бумага, некоторым журналистам нечего делать, и они занимаются этой ерундистикой. Перспективный ли он, посмотрим через 10 лет, когда все тренеры вырастут.

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Брулин
Брулин
вчера в 23:58
Явно перспективнее всех наших физруков типа Сергея Багдановича и местных псевдоэкспертов типа Мостового....
офигенный
офигенный
вчера в 23:46
офигеть он его потролил
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:00
Перспективный ли Тедеско все узнают когда он с поросятами в еврокубках поиграет.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 22:36
Уже раскрученный тренер.
Faustello
Faustello ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
вчера в 22:29
Он либо провалится в метро, либо заскочит на МКС))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 22:17
Через 10 лет тедеска уже не будет тренером, т.к. после спартака никто его подписывать не будет
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:17
Все дело в том, что в Спартаке по старой доброй традиции за 10 лет как минимум 8 тренеров сменится. И про тедеску все забудут.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:15
Максим прав, сейчас пока - это просто тренер , каких тысячи.
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:09
Лет через десять его все забудут.
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