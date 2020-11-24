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«Боруссия» Дортмунд и «Арсенал» стали ещё одними претендентами на Эриксена

сегодня, 10:16

Полузащитник Кристиан Эриксен выразил желание покинуть «Интер».

Как сообщает источник со ссылкой на TMW, интерес к футболисту сборной Дании проявляет дортмундская «Боруссия». Издание Corriere dello Sport утверждает, что конкуренцию немецкому клубу составит «Арсенал». «Канониры» рассматривают Эриксена в качестве замены Месуту Озилу, который не входит в планы наставника лондонской команды Микеля Артеты.

Кроме того, в подписании датчанина заинтересован целый ряд топ-клубов. ПСЖ, «Тоттенхэм» и «Реал» готовы оформить трансфер игрока.

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Gahi
Gahi
сегодня в 12:05
Не удивительно за таким игроком как Кристиан Эриксен выстраиваются в очередь в АПЛ, а так же ведущие клубы Европы, чтобы заполучить его в свою команду. Не прошло ещё и года как он перешёл в Интер с которым заключил контракт до 2024 года, а уже между собой решили идти другой дорогой. Так бывает видимо что-то пошло не так как хотелось. Но игрок который в октябре сыграл сотый матч за сборную Дании четырежды признавался лучшим футболистом года в Дании. С командами в которых играл, выходил с ними в финал Лиги Чемпионов и Лиги Европы должен быть востребованным в свои 28 лет, чтобы радовать своих болельщиков. Удачи
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 11:08
в Арсенал было бы здорово
A.S.A
A.S.A
сегодня в 11:06
Игрок то он хороший, просто не заиграл у Конте...бывает такое
Нужно двигаться дальше
shlomo
shlomo
сегодня в 10:26
Что то прямо нарасхват пошел
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:19
Растет круг претендентов
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:18
Хоть куда-нибудь его, но сбагрить.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 10:18
Мощная схватка бульлогов
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