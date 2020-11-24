«Боруссия» Дортмунд и «Арсенал» стали ещё одними претендентами на Эриксена

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сегодня, 10:16

Полузащитник выразил желание покинуть «Интер».

Как сообщает источник со ссылкой на TMW, интерес к футболисту сборной Дании проявляет дортмундская «Боруссия». Издание Corriere dello Sport утверждает, что конкуренцию немецкому клубу составит «Арсенал». «Канониры» рассматривают Эриксена в качестве замены , который не входит в планы наставника лондонской команды .