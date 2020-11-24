«Боруссия» Дортмунд и «Арсенал» стали ещё одними претендентами на Эриксена

Полузащитник Кристиан Эриксен выразил желание покинуть «Интер».
Как сообщает источник со ссылкой на TMW, интерес к футболисту сборной Дании проявляет дортмундская «Боруссия». Издание Corriere dello Sport утверждает, что конкуренцию немецкому клубу составит «Арсенал». «Канониры» рассматривают Эриксена в качестве замены Месуту Озилу, который не входит в планы наставника лондонской команды Микеля Артеты.
Кроме того, в подписании датчанина заинтересован целый ряд топ-клубов. ПСЖ, «Тоттенхэм» и «Реал» готовы оформить трансфер игрока.