Миньоле: «Если обыграем „Зенит“, то всё ещё можем финишировать вторыми»

Вратарь «Брюгге» прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (0:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В следующем туре бельгийский клуб примет на своём поле «Зенит».

Сегодня «Боруссия» была намного сильнее нас. Хотя у меня сложилось впечатление, что мы начали встречу лучше, чем в домашней игре. Мы создали два хороших момента в первом тайме и в определённые отрезки контролировали игру. Но затем Дортмунд забил нам два мяча.

Во втором тайме мы были близки к голу, но через минуту игра была решена. Если мы обыграем «Зенит», то всё ещё можем финишировать вторыми. После жеребьёвки я сказал, что эта группа будет интересной до последней минуты.