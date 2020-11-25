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Миньоле: «Если обыграем „Зенит“, то всё ещё можем финишировать вторыми»

сегодня, 06:44
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)3 : 0Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Вратарь «Брюгге» Симон Миньоле прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (0:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В следующем туре бельгийский клуб примет на своём поле «Зенит».

Сегодня «Боруссия» была намного сильнее нас. Хотя у меня сложилось впечатление, что мы начали встречу лучше, чем в домашней игре. Мы создали два хороших момента в первом тайме и в определённые отрезки контролировали игру. Но затем Дортмунд забил нам два мяча.

Во втором тайме мы были близки к голу, но через минуту игра была решена. Если мы обыграем «Зенит», то всё ещё можем финишировать вторыми. После жеребьёвки я сказал, что эта группа будет интересной до последней минуты.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:12
А ведь могут обыграть
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 07:09
Почему "если" Симон?!)).
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 06:54
Что-то мне подсказывает, Брюгге обыграет Зенит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:50
Очень верно рассуждает...
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