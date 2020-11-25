Де Лигт: «Я ошибся в моменте с голом „Ференцвароша“»

Защитник «Ювентуса» прокомментировал волевую победу над «Ференцварошем» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это было крайне сложно. «Ференцварош» сыграл очень хорошо, они действовали очень компактно. Было нелегко пасовать между линиями.

Важно было перемещать мяч быстрее и действовать смелее, но мы создали недостаточно моментов у их ворот.

Я ошибся в моменте с их голом. У нас очень техничная команда. Когда мы недостаточно хорошо двигаем мяч, это облегчает жизнь сопернику.