Де Лигт: «Я ошибся в моменте с голом „Ференцвароша“»

Защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт прокомментировал волевую победу над «Ференцварошем» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Это было крайне сложно. «Ференцварош» сыграл очень хорошо, они действовали очень компактно. Было нелегко пасовать между линиями.
Важно было перемещать мяч быстрее и действовать смелее, но мы создали недостаточно моментов у их ворот.
Я ошибся в моменте с их голом. У нас очень техничная команда. Когда мы недостаточно хорошо двигаем мяч, это облегчает жизнь сопернику.