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Де Лигт: «Я ошибся в моменте с голом „Ференцвароша“»

сегодня, 07:44
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)ФеренцварошМатч завершен

Защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт прокомментировал волевую победу над «Ференцварошем» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это было крайне сложно. «Ференцварош» сыграл очень хорошо, они действовали очень компактно. Было нелегко пасовать между линиями.

Важно было перемещать мяч быстрее и действовать смелее, но мы создали недостаточно моментов у их ворот.

Я ошибся в моменте с их голом. У нас очень техничная команда. Когда мы недостаточно хорошо двигаем мяч, это облегчает жизнь сопернику.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:25
Не без этого
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 07:55
Бывает. Но везет всегда сильнейшим.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:48
С каждым такое бывает
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