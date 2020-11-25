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Сульшер: «Кавани и ван де Бек привыкают к игре „Манчестер Юнайтед“»

сегодня, 07:23
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед4 : 1Логотип футбольный клуб Истанбул Башакшехир (Стамбул)Истанбул БашакшехирМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер оценил игру новичков команды Эдинсона Кавани и Донни ван де Бека в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Истанбула» (4:1). Оба футболиста отыграли полный матч, но результативными действиями не отметились.

Кавани и ван де Бек привыкают к тому, как мы хотим, чтобы они играли. Донни может выступать на разных позициях, а Эдинсон — старый добрый «номер девять», которого у нас не было продолжительное время, и я доволен тем, как Марсьяль сыграл на левом краю.

В первом тайме я сразу почувствовал желание команды, она хотела играть и наслаждалась футболом. Мы забили парочку очень неплохих голов, я доволен.

Нам нужно набрать всего одно очко, но, конечно, мы хотим финишировать первыми. Однако будем двигаться от игры к игре.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 09:34
С такой не ровной игрой, которую они показывают на старте сезона, они могут и не брать в оставшихся 2-х матчей и одного очка.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 09:06, ред.
Скоро привыкнут. Против Парижа и Лейпцига надо набирать больше очков, а не одно, как считает Сульшер.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:32
Это хорошо...тренеру всегда виднее
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