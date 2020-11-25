Сульшер: «Кавани и ван де Бек привыкают к игре „Манчестер Юнайтед“»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» оценил игру новичков команды и в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Истанбула» (4:1). Оба футболиста отыграли полный матч, но результативными действиями не отметились.

Кавани и ван де Бек привыкают к тому, как мы хотим, чтобы они играли. Донни может выступать на разных позициях, а Эдинсон — старый добрый «номер девять», которого у нас не было продолжительное время, и я доволен тем, как Марсьяль сыграл на левом краю.

В первом тайме я сразу почувствовал желание команды, она хотела играть и наслаждалась футболом. Мы забили парочку очень неплохих голов, я доволен.

Нам нужно набрать всего одно очко, но, конечно, мы хотим финишировать первыми. Однако будем двигаться от игры к игре.