Санчо: «Счастлив играть с Холандом. Фантастический футболист»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» прокомментировал победу над «Брюгге» (3:0) и высказался о своём партнёре по команде , оформившем дублем.

Очень горжусь своим выступлением и выступлением команды. Мы очень выкладываемся на тренировках, и это потрясающе окупилось сегодня.

Мы знаем, что все наши соперники очень сильны. Игра с «Лацио» [в 1-м туре (1:3)] стала для нас тревожным сигналом. Все эти команды очень хороши, у них очень качественные игроки, и мы должны переключаться [на уровень Лиги чемпионов] с первой минуты, что и сделали сегодня.

Я просто счастлив играть вместе с Холандом. Невероятный футболист. Он играет очень важную роль на поле, и я очень рад помочь ему сегодня. Недавно он получил приз Golden Boy, и я очень рад за него, потому что он заслуживает этого своей упорной работой. Фантастический игрок.