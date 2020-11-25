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Санчо: «Счастлив играть с Холандом. Фантастический футболист»

сегодня, 07:12
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)3 : 0Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо прокомментировал победу над «Брюгге» (3:0) и высказался о своём партнёре по команде Эрлинге Холанде, оформившем дублем.

Очень горжусь своим выступлением и выступлением команды. Мы очень выкладываемся на тренировках, и это потрясающе окупилось сегодня.

Мы знаем, что все наши соперники очень сильны. Игра с «Лацио» [в 1-м туре (1:3)] стала для нас тревожным сигналом. Все эти команды очень хороши, у них очень качественные игроки, и мы должны переключаться [на уровень Лиги чемпионов] с первой минуты, что и сделали сегодня.

Я просто счастлив играть вместе с Холандом. Невероятный футболист. Он играет очень важную роль на поле, и я очень рад помочь ему сегодня. Недавно он получил приз Golden Boy, и я очень рад за него, потому что он заслуживает этого своей упорной работой. Фантастический игрок.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 09:13, ред.
Если бы зимой купили Холлана а Санчо летом играли бы в МЮ.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:21
хорошая игра молодцы))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:00
Не зря Боруссия его купила.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:36
Эрлинг сегодня один из лучших.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:13
С ним играть одно удовольствие
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