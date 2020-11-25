Пирло: «Мората может стать одним из лучших нападающих мира»

Главный тренер «Ювентуса» поделился мнением об игре нападающего , гол которого принёс туринскому клубу победу в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ференцвароша» (2:1).

Мората — отличный игрок, ему просто нужна последовательность и уверенность. Если он находится в хорошем психологическом состоянии, он может делать всё что угодно, он может стать одним из лучших нападающих в мире.

Если он хорошо тренируется, находится в хорошей форме, играет и забивает, то является фундаментальным игроком не только для «Ювентуса», но и для сборной Испании.