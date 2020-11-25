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Пирло: «Мората может стать одним из лучших нападающих мира»

сегодня, 08:21
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)ФеренцварошМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился мнением об игре нападающего Альваро Мораты, гол которого принёс туринскому клубу победу в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ференцвароша» (2:1).

Мората — отличный игрок, ему просто нужна последовательность и уверенность. Если он находится в хорошем психологическом состоянии, он может делать всё что угодно, он может стать одним из лучших нападающих в мире.

Если он хорошо тренируется, находится в хорошей форме, играет и забивает, то является фундаментальным игроком не только для «Ювентуса», но и для сборной Испании.

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Все комментарии
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 10:08
Пирло юморист
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:00
Хороший, но не звездный игрок.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 08:45
Игры нет, а его выручают. В прошлом туре итальянского первенства - КриРо, а теперь, в ЛЧ - Мората. Вот он и хвалит их.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:25
Он уже один из лучших
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