Скрипник: «„Заря“ будет делать всё возможное, чтобы выйти в плей-офф ЛЕ»

Главный тренер «Зари» прокомментировал выездную победу над АЕКом (3:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Работаем над игрой в обороне. И против «Ворсклы» хорошо сыграли, и с АЕКом. Провели работу над ошибками. Первый тайм получился тяжёлым, надо было выдержать, что мы и сделали. Потом успокоились, забили гол. Потом удаление, соперник начал рисковать, открывались зоны. Но в итоге логичная победа, что радует, но хотелось бы и раньше так играть. Комплимент ребятам. У нас такой график: 7 матчей подряд, уже 6 осталось. Через 3 дня опять играем. Расслабляться нет смысла.

Будем бороться за выход в плей-офф и делать всё, что от нас зависит. В футболе ты можешь планировать, но всё покажут матчи. Хочется хорошо хлопнуть дверью. Такие победы вселяют уверенность, это хорошая таблетка для нас в позитивном смысле этого слова. Победа, которая в будущем может сыграть нам хорошую роль.