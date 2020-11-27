Киоун: «У „Арсенала“ сейчас нет правильного баланса между атакой и защитой»

Бывший футболист «Арсенала» Мартин Киоун считает, что «канонирам» следует придерживаться схемы с четырьмя защитниками. Именно так команда сыграла в матче против «Мольде» в Лиге Европы.
Это очень хорошо. Это своего рода шаблон того, как Артета хочет играть в свой футбол. Я жду только позитивных результатов благодаря этому. Микель — молодой тренер, но уже очень успешный, это только начало его пути, но на данный момент у него нет правильного баланса между атакой и защитой.
Ах да, у нас Кубок теперь, как и каждый год при Арсении...
Ах да, у нас Кубок теперь, как и каждый год при Арсении...