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Киоун: «У „Арсенала“ сейчас нет правильного баланса между атакой и защитой»

сегодня, 00:08
МольдеЛоготип футбольный клуб Мольде0 : 3Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Бывший футболист «Арсенала» Мартин Киоун считает, что «канонирам» следует придерживаться схемы с четырьмя защитниками. Именно так команда сыграла в матче против «Мольде» в Лиге Европы.

Это очень хорошо. Это своего рода шаблон того, как Артета хочет играть в свой футбол. Я жду только позитивных результатов благодаря этому. Микель — молодой тренер, но уже очень успешный, это только начало его пути, но на данный момент у него нет правильного баланса между атакой и защитой.

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drug01
drug01
сегодня в 01:00
Теперь игра пойдёт ещё лучше
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 00:15, ред.
Охрененно успешный, идет с командой, которая даже при всех проблемах по силе игроков в 6-ку точно входит, на 12-м месте, так же отработал прошлый сезон, вылетел из ЛЕ, проиграв дома греческим свободным агентам. Игры никакой у команды нет...

Ах да, у нас Кубок теперь, как и каждый год при Арсении...
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