Артета: «Балогун заслужил свой шанс»

Наставник «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Мольде» в Лиге Европы.
Все мы знаем, что Пепе игрок высокого уровня. Вопрос заключается в том, как часто он может этот уровень показывать. Сегодня он это сделал.
Выход Балогуна? Он заслужил это, поскольку много работает на тренировках. . Он очень много работает. У нас были трудные месяцы, связанные с его спекуляциями.
А вообще Артета снова аж двух игроков успел задеть, и насчет Пепе, по сути, выразился, что "тут может, а там не может", и насчет Балогуна можно истрактовать как его намек, что Балогун доставил команде неприятности и, возможно, поэтому время потерял.
Что он за чудак-то на букву М высокомерный? Лишний раз игроков задел, какую атмосферу в коллективе он хочет?
А вообще Артета снова аж двух игроков успел задеть, и насчет Пепе, по сути, выразился, что "тут может, а там не может", и насчет Балогуна можно истрактовать как его намек, что Балогун доставил команде неприятности и, возможно, поэтому время потерял.
Что он за чудак-то на букву М высокомерный? Лишний раз игроков задел, какую атмосферу в коллективе он хочет?