Артета: «Балогун заслужил свой шанс»

Наставник «Арсенала» прокомментировал победу над «Мольде» в Лиге Европы.

Все мы знаем, что Пепе игрок высокого уровня. Вопрос заключается в том, как часто он может этот уровень показывать. Сегодня он это сделал.

Выход Балогуна? Он заслужил это, поскольку много работает на тренировках. . Он очень много работает. У нас были трудные месяцы, связанные с его спекуляциями.