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Артета: «Балогун заслужил свой шанс»

вчера, 23:56
МольдеЛоготип футбольный клуб Мольде0 : 3Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Наставник «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Мольде» в Лиге Европы.

Все мы знаем, что Пепе игрок высокого уровня. Вопрос заключается в том, как часто он может этот уровень показывать. Сегодня он это сделал.

Выход Балогуна? Он заслужил это, поскольку много работает на тренировках. . Он очень много работает. У нас были трудные месяцы, связанные с его спекуляциями.

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David Young
David Young ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 00:08
Напоминает мне одного лысого тренера. И я говорю не про Гвардиолу.
David Young
David Young
сегодня в 00:06
Молодец Фоларин, сумел проявить себя и забить, хотя и вышел на замену лишь в конце матча.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 00:04
С какими еще его спекуляциями? Нефтяными фьючерсами? В оригинале "speculation round him", что переводится примерно "с неопределенностью вокруг него" (т.к. он контракт не хотел подписывать).

А вообще Артета снова аж двух игроков успел задеть, и насчет Пепе, по сути, выразился, что "тут может, а там не может", и насчет Балогуна можно истрактовать как его намек, что Балогун доставил команде неприятности и, возможно, поэтому время потерял.

Что он за чудак-то на букву М высокомерный? Лишний раз игроков задел, какую атмосферу в коллективе он хочет?
dimagas2
dimagas2
сегодня в 00:01, ред.
В общем у Артеты в ЛЕ есть возможность пробовать кого угодно и как угодно.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 23:59
Давно уже заслужил
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