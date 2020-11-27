«Где справедливость?» Зинченко — о техническом поражении со Швейцарией

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высказался о решении УЕФА присудить национальной команде техническое поражение в матче Лиги Наций со Швейцарией.
Эта новость застала всех врасплох. Эмоции были сразу, сейчас уже полегче. У меня в голове много мыслей, но скажу одно – это полностью несправедливое решение. Я понимаю, что мой комментарий ничем не сможет помочь. Я свое мнение, как говорится, извините за выражение, могу засунуть в одно место, но итог таких матчей в таких турнирах должен решаться по спортивному принципу, на футбольном поле.
Я надеюсь, что наша ассоциация футбола сделает все от себя возможное, чтобы изменить решение УЕФА. Я уверен в этом. Выиграв 2 матча в группе, тогда как Швейцария ни разу не победила, мы вылетаем в дивизион Б, а швейцарцы остаются в дивизионе А. Где справедливость?
Футбол – это спорт, а в спорте всегда должна присутствовать справедливость. Надеюсь, что решение поменяют и мы дальше сможем радовать болельщиков и получать невероятный опыт с такими топ-сборными.
Напомним, что сборной Украине запретили выходить на матч со Швейцарией из-за вспышки коронавируса в команде.
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