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«Где справедливость?» Зинченко — о техническом поражении со Швейцарией

сегодня, 10:59

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высказался о решении УЕФА присудить национальной команде техническое поражение в матче Лиги Наций со Швейцарией.

Эта новость застала всех врасплох. Эмоции были сразу, сейчас уже полегче. У меня в голове много мыслей, но скажу одно – это полностью несправедливое решение. Я понимаю, что мой комментарий ничем не сможет помочь. Я свое мнение, как говорится, извините за выражение, могу засунуть в одно место, но итог таких матчей в таких турнирах должен решаться по спортивному принципу, на футбольном поле.

Я надеюсь, что наша ассоциация футбола сделает все от себя возможное, чтобы изменить решение УЕФА. Я уверен в этом. Выиграв 2 матча в группе, тогда как Швейцария ни разу не победила, мы вылетаем в дивизион Б, а швейцарцы остаются в дивизионе А. Где справедливость?

Футбол – это спорт, а в спорте всегда должна присутствовать справедливость. Надеюсь, что решение поменяют и мы дальше сможем радовать болельщиков и получать невероятный опыт с такими топ-сборными.

Напомним, что сборной Украине запретили выходить на матч со Швейцарией из-за вспышки коронавируса в команде.

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Все комментарии
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 11:41, ред.
справедливость находится в штаб квартире УЕФА. а штаб квартира в Цюрихе. вот такая вот вилка получается
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:41
Вставили украм по европейски,по взрослому!🤣🤣🤣
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:31
Несправедливо, но законно.
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 11:30
Согласен с ним. Наших кинули(
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:27
примерно там где сходятся ноги)))))))
Mangur
Mangur
сегодня в 11:18
"А нас же за шо"? Цє Европя, Зинчєнко.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:15
Швейцарцы молодцы, законы знают. А хохлы сами знают, куда засунуть своё мнение.
И наши могли не лететь играть с ковидной Сербией...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:08
Поздно пить боржоми.
ОПС
ОПС
сегодня в 11:02
И ничего здесь уже не сделаешь.
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