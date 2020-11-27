Мертенс: «Марадона всегда был и всегда будет уникальным»

Вингер «Наполи» Дрис Мертенс порассуждал о недавней кончине легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.
Это был ужасный момент для меня, поэтому я могу только представить, как чувствовали себя те, кто пережил его время в «Наполи».
Он оказал такое большое влияние на этот город и на всех жителей юга Италии. Я хочу быть позитивным и сосредоточиться на своих воспоминаниях об улыбающемся человеке, который любил футбол.
На своей странице в инстаграме Мертенс, где он часто обменивался сообщениями с Марадоной, извинился за то, что забил больше голов в футболке «Наполи», чем Диего.
Я извинился перед ним, потому что мое имя было использовано в том же предложении, что и его, и это неправильно. Он был и всегда будет уникальным.