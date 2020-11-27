Мертенс: «Марадона всегда был и всегда будет уникальным»

Вингер «Наполи» порассуждал о недавней кончине легендарного аргентинского футболиста .

Это был ужасный момент для меня, поэтому я могу только представить, как чувствовали себя те, кто пережил его время в «Наполи».

Он оказал такое большое влияние на этот город и на всех жителей юга Италии. Я хочу быть позитивным и сосредоточиться на своих воспоминаниях об улыбающемся человеке, который любил футбол.