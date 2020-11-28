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Матараццо: «Важно, чтобы мы показали свой лучший футбол с „Баварией“»

сегодня, 03:42
ШтутгартЛоготип футбольный клуб Штутгарт-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария17:30 Не начался

Главный тренер «Штутгарта» Пеллегрино Матараццо поделился ожиданиями от домашнего матча с «Баварией» в 9-м туре Бундеслиги.

Нам предстоит матч против команды, которая входит в число лучших в мире. Создаётся ощущение, что они легко прошли через групповой этап Лиги чемпионов. Мы просто предвкушаем матч и возможность померяться с ними силами. Для меня важно, чтобы мы бились, вложили все силы и показали наш лучший футбол и смогли увидеть наш настоящий уровень.

На этой неделе «Бавария» обыграла «Зальцбург» (3:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
сегодня в 03:56
Бавария 5-0
ОПС
ОПС
сегодня в 03:48
Ждем хорошего, красивого футбола.
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