Матараццо: «Важно, чтобы мы показали свой лучший футбол с „Баварией“»

Главный тренер «Штутгарта» поделился ожиданиями от домашнего матча с «Баварией» в 9-м туре Бундеслиги.

Нам предстоит матч против команды, которая входит в число лучших в мире. Создаётся ощущение, что они легко прошли через групповой этап Лиги чемпионов. Мы просто предвкушаем матч и возможность померяться с ними силами. Для меня важно, чтобы мы бились, вложили все силы и показали наш лучший футбол и смогли увидеть наш настоящий уровень.