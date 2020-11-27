Умяров: «Обидно, что Соболев выбыл до конца года»

Полузащитник «Спартака» поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ против «Ротора», а также рассказал о травме нападающего .

Помню, что в Волгограде очень тяжело было, потому что не так много моментов мы создали, забили с пенальти и концовка напряженная была. Хорошо, что набрали три очка, но «Ротор» — команда очень серьезная, боевитая, поэтому нужно настраиваться по максимуму.

Обидно, что Соболев выбыл до конца года, что не поможет нам, потому что он важный игрок.