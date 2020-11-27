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Умяров: «Обидно, что Соболев выбыл до конца года»

сегодня, 18:07
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор29.11.2020 в 19:00 Не начался

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ против «Ротора», а также рассказал о травме нападающего Александра Соболева.

Помню, что в Волгограде очень тяжело было, потому что не так много моментов мы создали, забили с пенальти и концовка напряженная была. Хорошо, что набрали три очка, но «Ротор» — команда очень серьезная, боевитая, поэтому нужно настраиваться по максимуму.

Обидно, что Соболев выбыл до конца года, что не поможет нам, потому что он важный игрок.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 19:28
В отсутствие Соболева опять выйдут либо Кокорин, либо Бакаев - оба не готовы и играют ужасно!
ДСА
ДСА
сегодня в 19:25
Некому достойно ответить Дзюбе.
Killofwrath
Killofwrath ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 19:20
    Mangur
    Mangur
    сегодня в 18:44
    До конца года месяц.. Не так уж и много. Востановлентя.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 18:27
    А это совсем не гуд....скорейшего восстановления...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 18:20
    Соболев - это огромная потеря для Спартака. Но еще большая потеря для сборной. Дзюба сдает. Возраст, скандалы делают свое черное дело. Да и давно пора погасить светящийся нимб над головой великого грешника и подумать о новом капитане сборной. В Зените пусть хоть до последнего издыхания капитанит. А в сборной нужен капитан с незапятнанной биографией, уважаемый и болельщиками , и игроками. Будем надеяться, что Александр к весне наберет хорошую форму и вытеснит из состава сборной зазнайку .
    Всем здоровья.
    drug01
    drug01
    сегодня в 18:10
    Это очень печально здоровья и быстрее войти в строй
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 18:08
    Бедный Соболь,тока начало получаться
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