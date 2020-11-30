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Губерниев: «У ЦСКА уничижительный тон по отношению к учителям физкультуры»

сегодня, 09:42

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о высказывании ЦСКА в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Пресс-служба «армейцев» заявила, что многие считают наставника национальной команды физруком, а не тренером.

Я, как человек, которого смело можно назвать физруком, горжусь, что в отличие от ряда тренеров, в том числе и футбольных, у меня этот диплом красный. Я окончил главный ВУЗ страны, в дипломе написано, что я преподаватель физической культуры и тренер. Я этим горжусь. Физруки учат детей. Поэтому мне кажется, что со стороны ЦСКА был такой уничижительный тон по отношению к учителям физкультуры. А то, что они там бранятся с Черчесовым, это их дело. Единственное, что меня задело — это уничижительное отношение к физрукам. С тем же успехом можно врача-терапевта врачишкой назвать.

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Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 12:44
Немного протроллил армейцев Губерниев))
makkie
makkie ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
сегодня в 12:19
Еще и за Зенит болел, походу)
Плохой пример для школьников!
alex074
alex074 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 12:18
Какой комментаторский корпус союза??? Ты вообще о чём? Он только школу закончил когда союз развалился... Потом учился на преподавателя физкультуры и тренера. И речь я свою начал с того, что же он не по профилю первоначальному работает? А полез в комментаторы. Комментировал свой биатлон, вот и оставался бы там. Но нет же, полез и в футбол. Т.к. в каждой бочке затычка. И если тебе нравится, то смотри футбол с его комментариями. Он стал такой же как и Гена Орлов, из-за которого многие люди перестают смотреть футбол.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 12:00
У меня в школе было 2 физрука. Одного я ни разу трезвым не видел, другой училок молодых и не очень из подсобки не выпускал, и мячами новыми не давал играть. В общем так себе профессия.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:53
Это подлиза рвёт на себе одно место, отвратительная рожа.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 11:52
Ахахахаха. Напомнил мне о трудовике). Он орал, как Губерниев, если испортишь заготовку. "У вас откуда руки растут!!! Турки!!!"))).
Faustello
Faustello ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 11:44, ред.
Судя по всему труд, пьяный трудовик и его знаменитый фрезерный станок)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Террпсихора (раскрыть)
сегодня в 11:38, ред.
Если Губерниев пойдет в школу орать на детей, они обописаются, как собачка в Ералаше. Ахахахаха.
дум
дум
сегодня в 11:38
Прав Карпин результат делает команда, а тренер или физрук ее готовит поэтому как подготовил так и сыграли извините на другое серого вещества не хватило фиphere
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ alex074 (раскрыть)
сегодня в 11:31, ред.
Знаешь. Может его личико и надоело кому то. Но он комментирует профессионально , не уснешь даже когда будут играть Амкар-Тосно. А вот сегоднейшие Черданцевы и им подобные просто отстой. Коммнтируют по 2 человека и полная несуразница, не профессионализм, о чем угодно только не о футболе. Даже про себя рассказывают, а у кого мяч на поле молчат.
Губерниев еще остался от того славного комментаторского корпуса ,который был в Союзе. Хотя и со всеми своими недостатками , которые присущи всем нам человекам.
alex074
alex074
сегодня в 11:21
Ну так что же ты, Губерниев, не работаешь по профилю, как настоятельно рекомендует, Ваш любимый Путин...а??? Так нет же, ты суёшь свой нос в экран телевизора и вещаешь оттуда. Твоё улыбчивое "личико" уже всем надоело...не только в спортивных эфирах, но и в принципе ...
112910415
112910415
сегодня в 11:21
есть тысячи мнений ...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:19, ред.
Надо тренерскому "сословию" клубами заниматься, что бы не было такого невиданного позора ,как в этом году. И вопрос , когда это было видано , что после европейских игр , в нашем чемпионате они ползали по полю , как будто там они выложились с Бавариями или Барселонами.
Почему такая физика слабая господа Тренера??? Что у Вас за клубная подготовка тогда ,как ваши игроки как рыба без воды задыхаются в этих играх???,
Видимо не ведети с ними в тренеровочном процессе всего того , что необходимо для побед и достойных игр. Может квалификация не та ??? И все вы учителя физкультцры, как и Губерниев. Но он хоть этим гордится , а Вы прячитесь от этого прямого названия к вам относящегося. ФИЗРУКИ подумайте.
Террпсихора
Террпсихора
сегодня в 11:18
Если Губерниев пойдёт в школу орать на детей, его выгонят через два дня. Красный диплом не поможет.
yasukuni
yasukuni
сегодня в 11:15
Точно! У нас все учителя физкультуры получают по три лимона НЕрублей в год, поэтому к ним нельзя относиться пренебрежительно.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
сегодня в 11:12
И Чалов должен на стройке работать, и Дивеев в супермаркете охранником, но в жизне не все так просто
Bastardo
Bastardo
сегодня в 11:09
Он действительно не понимает, что это сленг, связанный с тем, что у учителя физкультуры нет нужной квалификации для должности тренера профессиональной команды, и потому это слово вошло в сленг?! Ах да, это ж губа...
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 11:08, ред.
Трепло. Когда футболистов называют балеринами - это же не значит, что профессия танцовщицы - плохая) Или когда называют деревом/бревном - это тоже не умаляет достоинств растений) Что за чушь он прогнал?
brauning.86
brauning.86
сегодня в 11:07
Губерниев
Все что ты там закончил никого не интересует
Ты работал физруком?
Нет
Тренер в фитнес центре - сиськи у телок тренировал
Вот и вся карьера
Так что разглагольствовать о физруках можешь
С таким же успехом как и любой юзер на соккере
Гончар конечно сам не ангел
Но в отношении усатого 12 - все правильно сказал
25процентный клоун
25процентный клоун ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 11:06
Если его так называют малолетние хейтеры в трениках у компа то это не стыд
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Z. Kramer (раскрыть)
сегодня в 11:05
Такое же как и армейцы, позорят его
Bastardo
Bastardo ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 11:05
Итальянский "физрук" в этом сезоне в ЛЕ выиграл больше матчей, чем "супертренер" из Беларусии за два последних сезона
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:03
Уничижают ихв европе а они потом тренеров травят
dzvinka
dzvinka
сегодня в 11:01, ред.
круговорот физруков в природе, никак не разберутся, какой физрук более физречей, ганчаренко, черчесов или губерниев
cska1948
cska1948
сегодня в 10:57
Все любители футбола, ну кроме Губерниева, прекрасно понимают, что учителя физкультуры здесь абсолютно непричём и что имеется ввиду, когда про тренера говорят "физрук".
Бамбихрюк
Бамбихрюк
сегодня в 10:55
То что делает губерниев называется хайп, набрасывает каловые массы на вентилятор. Кликбэйтные новости.
Z. Kramer
Z. Kramer
сегодня в 10:55
А какое отношение Губерниев имеет к футболу?
d_fincher
d_fincher
сегодня в 10:54
Любой эксперт с МАТ ТВ всегда расскажет, почему не правы те, кто против РФС, Газпрома, Дюкова.
edubokom
edubokom
сегодня в 10:50
Тфу ты ну ты!!! Этот ещё своё вставил. Если бы было больше времени в эфире, то он бы продолжил про полицию, шахтёров и т. д. Беспринципный демагог.
Шо Опять Последние
Шо Опять Последние ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 10:50
А у коней ТОП тренеры??
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