Губерниев: «У ЦСКА уничижительный тон по отношению к учителям физкультуры»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о высказывании ЦСКА в адрес главного тренера сборной России . Пресс-служба «армейцев» заявила, что многие считают наставника национальной команды физруком, а не тренером.

Я, как человек, которого смело можно назвать физруком, горжусь, что в отличие от ряда тренеров, в том числе и футбольных, у меня этот диплом красный. Я окончил главный ВУЗ страны, в дипломе написано, что я преподаватель физической культуры и тренер. Я этим горжусь. Физруки учат детей. Поэтому мне кажется, что со стороны ЦСКА был такой уничижительный тон по отношению к учителям физкультуры. А то, что они там бранятся с Черчесовым, это их дело. Единственное, что меня задело — это уничижительное отношение к физрукам. С тем же успехом можно врача-терапевта врачишкой назвать.