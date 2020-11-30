Губерниев: «У ЦСКА уничижительный тон по отношению к учителям физкультуры»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о высказывании ЦСКА в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Пресс-служба «армейцев» заявила, что многие считают наставника национальной команды физруком, а не тренером.
Я, как человек, которого смело можно назвать физруком, горжусь, что в отличие от ряда тренеров, в том числе и футбольных, у меня этот диплом красный. Я окончил главный ВУЗ страны, в дипломе написано, что я преподаватель физической культуры и тренер. Я этим горжусь. Физруки учат детей. Поэтому мне кажется, что со стороны ЦСКА был такой уничижительный тон по отношению к учителям физкультуры. А то, что они там бранятся с Черчесовым, это их дело. Единственное, что меня задело — это уничижительное отношение к физрукам. С тем же успехом можно врача-терапевта врачишкой назвать.
Плохой пример для школьников!
Плохой пример для школьников!
Губерниев еще остался от того славного комментаторского корпуса ,который был в Союзе. Хотя и со всеми своими недостатками , которые присущи всем нам человекам.
Губерниев еще остался от того славного комментаторского корпуса ,который был в Союзе. Хотя и со всеми своими недостатками , которые присущи всем нам человекам.
Почему такая физика слабая господа Тренера??? Что у Вас за клубная подготовка тогда ,как ваши игроки как рыба без воды задыхаются в этих играх???,
Видимо не ведети с ними в тренеровочном процессе всего того , что необходимо для побед и достойных игр. Может квалификация не та ??? И все вы учителя физкультцры, как и Губерниев. Но он хоть этим гордится , а Вы прячитесь от этого прямого названия к вам относящегося. ФИЗРУКИ подумайте.
Почему такая физика слабая господа Тренера??? Что у Вас за клубная подготовка тогда ,как ваши игроки как рыба без воды задыхаются в этих играх???,
Видимо не ведети с ними в тренеровочном процессе всего того , что необходимо для побед и достойных игр. Может квалификация не та ??? И все вы учителя физкультцры, как и Губерниев. Но он хоть этим гордится , а Вы прячитесь от этого прямого названия к вам относящегося. ФИЗРУКИ подумайте.
Все что ты там закончил никого не интересует
Ты работал физруком?
Нет
Тренер в фитнес центре - сиськи у телок тренировал
Вот и вся карьера
Так что разглагольствовать о физруках можешь
С таким же успехом как и любой юзер на соккере
Гончар конечно сам не ангел
Но в отношении усатого 12 - все правильно сказал
Все что ты там закончил никого не интересует
Ты работал физруком?
Нет
Тренер в фитнес центре - сиськи у телок тренировал
Вот и вся карьера
Так что разглагольствовать о физруках можешь
С таким же успехом как и любой юзер на соккере
Гончар конечно сам не ангел
Но в отношении усатого 12 - все правильно сказал