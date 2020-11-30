МЮ хочет вернуть Эванса

Защитник «Лестера» Джонни Эванс может вернуться в МЮ, пишет The Sun.
«Красные дьяволы» заинтересованы в 32-летнем футболисте, поскольку его контракт с «Лестером» истекает в конце этого сезона. Напомним, что Эванс выступал за МЮ с 2006 по 2015 год.
Защитник «Лестера» Джонни Эванс может вернуться в МЮ, пишет The Sun.
«Красные дьяволы» заинтересованы в 32-летнем футболисте, поскольку его контракт с «Лестером» истекает в конце этого сезона. Напомним, что Эванс выступал за МЮ с 2006 по 2015 год.
Так что думаю Джонни или останется в Лестере или перейдет в клуб попроще, где можно будет играть постоянно. На лавочке в МЮ он своё уже отсидел =)))
Так что думаю Джонни или останется в Лестере или перейдет в клуб попроще, где можно будет играть постоянно. На лавочке в МЮ он своё уже отсидел =)))