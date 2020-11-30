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МЮ хочет вернуть Эванса

сегодня, 14:14

Защитник «Лестера» Джонни Эванс может вернуться в МЮ, пишет The Sun.

«Красные дьяволы» заинтересованы в 32-летнем футболисте, поскольку его контракт с «Лестером» истекает в конце этого сезона. Напомним, что Эванс выступал за МЮ с 2006 по 2015 год.

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shlifen
shlifen
сегодня в 15:31
С одной стороны это кажется логичным - свой "родной", после 30 стал более стабильным и меньше пожарит, тем более ещё и бесплатно. Но с другой - Джонни медлителен, и если он ещё и в паре с Магуайром будет играть, то у МЮ будет самый тихоходный центр обороны в АПЛ. МЮ бы купить более молодого и мобильного защитника, а сам Эванс наврядли захочет сидеть на лавочке в свои 32-33 когда можно будет играть в основе в другом клубе... =)
Так что думаю Джонни или останется в Лестере или перейдет в клуб попроще, где можно будет играть постоянно. На лавочке в МЮ он своё уже отсидел =)))
mondial18
mondial18
сегодня в 14:20
это им не поможет
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