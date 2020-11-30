Крыховяк не сыграет против «РБ Зальцбург» из-за коронавируса

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сегодня, 18:07

Полузащитник «Локомотива» заразился коронавирусом. Польский хавбек не готовится к матчу 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург».

«К матчу в Лиге чемпионов готовятся 22 игрока. Кроме Крыховяка, заболевших в команде нет», — сообщает источник.