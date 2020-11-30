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Крыховяк не сыграет против «РБ Зальцбург» из-за коронавируса

сегодня, 18:07
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургЗавтра в 20:55 Не начался

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк заразился коронавирусом. Польский хавбек не готовится к матчу 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург».

«К матчу в Лиге чемпионов готовятся 22 игрока. Кроме Крыховяка, заболевших в команде нет», — сообщает источник.

Ранее СМИ сообщали, что помимо Крыховяка коронавирусом заразились полузащитники Антон Миранчук и Даниил Куликов, однако источник не подтверждает эту информацию. Все игроки, кроме Крыховяка, готовятся к матчу с «Ред Булл Зальцбург».

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 19:02
Гжегож хоть и не в лучшей форме, но влияет на игру Локо.
Придётся выходить Магкееву с Куликовым - а это большой риск проиграть центр поля.
Хотя можно попробовать на этой позиции Миранчука, а в атаку отрядить Камано.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 18:39
Здоровья Гжесю !
ДСА
ДСА
сегодня в 18:39
Это есть не очень хорошо.
Навзир
Навзир
сегодня в 18:34
А какого ... он играл против Ахмата, если заражен ???
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:33
Жаль.Только они не заразились,а получили контрольный положительный тест,предполагающий повторные,до отрицательного анализа.А болеет,или нет-совсем иной вопрос.
Беспределов
Беспределов
сегодня в 18:30
должны сыграть на пределе
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:20
Поляка очень будет не хватать.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:19
Это потеря! А если ещё и Миранчука отстегнут - вообще .опа! Этот Зальцбург очень непрост. Локо будет чрезвычайно тяжело победить, а тут ещё такие потери.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:11
Потеря!Ждём заявление Мещерякова))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:09
Это большая потеря для Локо!
мангo
мангo
сегодня в 18:09
и без него справяится
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