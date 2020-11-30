Крыховяк не сыграет против «РБ Зальцбург» из-за коронавируса

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк заразился коронавирусом. Польский хавбек не готовится к матчу 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург».
«К матчу в Лиге чемпионов готовятся 22 игрока. Кроме Крыховяка, заболевших в команде нет», — сообщает источник.
Ранее СМИ сообщали, что помимо Крыховяка коронавирусом заразились полузащитники Антон Миранчук и Даниил Куликов, однако источник не подтверждает эту информацию. Все игроки, кроме Крыховяка, готовятся к матчу с «Ред Булл Зальцбург».
Придётся выходить Магкееву с Куликовым - а это большой риск проиграть центр поля.
Хотя можно попробовать на этой позиции Миранчука, а в атаку отрядить Камано.
Придётся выходить Магкееву с Куликовым - а это большой риск проиграть центр поля.
Хотя можно попробовать на этой позиции Миранчука, а в атаку отрядить Камано.