Тарханов: «У „Локомотива“ хорошие шансы в игре с „Зальцбургом“»

Заслуженный тренер России поделился мнением о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Зальцбург».

У «Локомотива» хорошие шансы в игре с «Зальцбургом». Во-первых, фактор домашнего матча, тем более со зрителями — сейчас это большое преимущество. Во-вторых, у «Зальцбурга» много сильных футболистов перешли в другие команды, в «Ливерпуль», например. Да и в первом выездном матче «Локомотив» мог победить. Думаю, завтра должны обыгрывать австрийцев.

Понятно, что за второе место зацепиться будет сложно – нужно будет обыгрывать «Баварию» в случае завтрашней победы. Более вероятный исход, что «Локомотив» закончит групповой этап на третьем месте.

Мне кажется, «железнодорожники» начнут вторым номером, несмотря на то, что им надо выигрывать. «Зальцбург» будет идти вперёд, оставляя сзади свободные зоны, что будет только на руку «Локомотиву». Нас, в принципе, и ничья устроит, поэтому не думаю, что все силы «Локо» будет бросать в атаку.