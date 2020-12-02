Булыкин: «„Зенит“ все-таки должен собраться и обыграть „Брюгге“»

Бывший российский футболист поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Зенит» сыграет на выезде с «Брюгге».

Чего можно ждать от матча? Наконец-то первой победы «Зенита», которую российские болельщики заждались. Как и от всех наших клубов в еврокубках. Думаю, «Зенит» все-таки должен собраться и обыграть «Брюгге».

Понятно, что в связи со сложным графиком сделать это будет тяжело. Тем не менее у петербуржцев, считаю, хорошие исполнители. А в первом матче с «Брюгге» и некоторых других, бывало, не везло. Поэтому сейчас петербуржцы могут добиться хорошего результата.