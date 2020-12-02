ГлавнаяНовости

Булыкин: «„Зенит“ все-таки должен собраться и обыграть „Брюгге“»

02 декабря 2020, 13:54
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Зенит» сыграет на выезде с «Брюгге».

Чего можно ждать от матча? Наконец-то первой победы «Зенита», которую российские болельщики заждались. Как и от всех наших клубов в еврокубках. Думаю, «Зенит» все-таки должен собраться и обыграть «Брюгге».

Понятно, что в связи со сложным графиком сделать это будет тяжело. Тем не менее у петербуржцев, считаю, хорошие исполнители. А в первом матче с «Брюгге» и некоторых других, бывало, не везло. Поэтому сейчас петербуржцы могут добиться хорошего результата.

Все новости
Юран: «Соперники России по группе понимают, что нас можно обыгрывать»
Сегодня, 02:24 Комментарии3
Черчесов: «У нас перед Хорватией есть должок»
Сегодня, 00:01 Комментарии21
Талалаев: «Почему заменил Беришу и Поляруса? Хочется мне так»
Вчера, 23:29 Комментарии5
Самедов: «Это уже не те хорваты, что были два-три года назад»
Вчера, 23:20 Комментарии9
Мусаев: «Мы счастливы играть в Лиге чемпионов»
Вчера, 22:43 Комментарии11
Аршавин: «Хорватия будет фаворитом в нашей группе»
Вчера, 21:32 Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
oFANATo
oFANATo
02 декабря в 20:56
Просто обыграть Брюгге маловато будет.
Должно быть по разнице мячей лучше чем проиграли 2:1 в Питере.
rubinovyi2
rubinovyi2
02 декабря в 15:18
Очередное,мы верим,мы сможем...((
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
02 декабря в 15:15
Пойду пересмотрю "Залечь на дно в Брюгге"...
Бубнин
Бубнин
02 декабря в 14:50
"У них будет игра. Надо будет забивать голы в ворота."
112910415
112910415
02 декабря в 14:24
разве не собрались ещё ?
STVA 1
STVA 1 ответ beefs (раскрыть)
02 декабря в 14:13
Зачем?Ему надо это сказать!А то на срач тв больше не позовут)))
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
02 декабря в 14:05
    mihaluch
    mihaluch
    02 декабря в 14:05
    На кой это Зениту нужно лучше быть первым на деревне.
    Evilhuman
    Evilhuman
    02 декабря в 14:03
    Скорее Брюгге соберётся, с чего они должны такой шанс упускать, им и ничьей хватит
    drug01
    drug01
    02 декабря в 14:01
    Надо хлопнуть дверью.....
    kts
    kts
    02 декабря в 14:01
    Он пьян.
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    02 декабря в 14:00
    Дима, Я вас умоляю-не хохочите меня вашими волюнтаристкими призывами.
    beefs
    beefs
    02 декабря в 13:56
    что значит должен, а у Брюгге вы спросили...
    КЭТиК
    КЭТиК
    02 декабря в 13:55
    Надежда умирает последней.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100