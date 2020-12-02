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Евсеев: «Защитников „Локомотива“ заставили ошибиться»

02 декабря 2020, 22:11
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургМатч завершен

Экс-тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал поражение «Локомотива» от «Зальцбурга» в матче Лиги чемпионов.

Всё-таки скажу про вчерашний матч в Черкизово. Увидел у «Локомотива» игру в пять защитников, два опорных и три атакующих. Исходя из состава, было понятно, что Николич хочет не дать «Зальцбургу» проникать в центр штрафной и не дать шанса на быструю атаку при выходе из обороны. Был расчёт на выход на чужую половину поля через фланги, не получилось.

Не получилось и выстроить оборону. Соперник, теряя мяч, сразу вступал в отбор, в контрпрессинг и возвращал мяч себе. Если у тебя выходят два высоких нападающих, должны быть передачи с фланга, с полуфлангов. Но их не было и форварды моментов не имели. Ближе к перерыву пропустили. Потом был классический второй гол: поймать соперника, когда он раскрыт… Да, были индивидуальные ошибки. Но защитников «Локомотива» заставили ошибиться и гости завершили атаку красиво. Игра была уже сделана.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 декабря в 22:50
Евсеев это антиэксперт!
mangox22
mangox22
02 декабря в 22:41
Горе эксперт
Против ЦСКА
Против ЦСКА
02 декабря в 22:29
Евсеев не эксперт.
STVA 1
STVA 1 ответ Gahi (раскрыть)
02 декабря в 22:26
Я бы жестче этот трансфер обозвал))
Я на стреме
Я на стреме
02 декабря в 22:22, ред.
технично Вадим Валентинович из тамбура в кабину машиниста как бы невзначай заглянул)
Gahi
Gahi ответ STVA 1 (раскрыть)
02 декабря в 22:20
Да Вы правы не удачный трансфер.
STVA 1
STVA 1 ответ Gahi (раскрыть)
02 декабря в 22:15
Как можно Райковича заставит так играть если его уровень ФНЛ!Сечас Васю с Николичем оставят и они ещё с десяток Райковичей прикупят!Ясен пень что Николич ручной!А потом и трава не расти))
beefs
beefs
02 декабря в 22:13
конечно все в классности игроков...
STVA 1
STVA 1
02 декабря в 22:13
Все по делу!
Gahi
Gahi
02 декабря в 22:12
Нужно играть так чтобы ошибок не допускать.
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