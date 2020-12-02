Мещеряков — о возможной отставке Кикнадзе: «Бред не комментирую»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг слухи о том, что клуб намерен уволить генерального директора клуба Василия Кикнадзе.
Бред не комментирую. Никаких планов расстаться c Кикнадзе нет, никто с Шамилем Газизовым не контактировал. Людям с воспаленным сознанием советую подставить голову под холодный душ.
Всем здоровья.
Всем здоровья.
Холодный душ от воспалённого сознания не помогает.
Я проверял.
Холодный душ от воспалённого сознания не помогает.
Я проверял.
- Кикнадза меня полностью удовлетворяет, я счастлив с ним!)))
- Кикнадза меня полностью удовлетворяет, я счастлив с ним!)))