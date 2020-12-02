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Мещеряков — о возможной отставке Кикнадзе: «Бред не комментирую»

02 декабря 2020, 20:35

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг слухи о том, что клуб намерен уволить генерального директора клуба Василия Кикнадзе.

Бред не комментирую. Никаких планов расстаться c Кикнадзе нет, никто с Шамилем Газизовым не контактировал. Людям с воспаленным сознанием советую подставить голову под холодный душ.

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Все комментарии
Сухины дети
Сухины дети
02 декабря в 23:54
Надо ставить Палыча!
офигенный
офигенный
02 декабря в 23:52
офигеть желтизну распускают
beefs
beefs
02 декабря в 22:55
опять желтая пресса напортачила...
cska vperiod
cska vperiod
02 декабря в 22:55
Кикнадзе пофиг он нормально заработал.
Zak11
Zak11
02 декабря в 21:57
Локомотив продолжает разваливаться в таком случае
ABir
ABir
02 декабря в 21:55
Сёмина надо возвращать
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
02 декабря в 21:50
Враги,везде враги в руководстве,на всех уровнях.Ну т.к. мы на футбольном сайте,то Локо типичный пример,Кикнадзе и Мещеряков,враги Локо и его болельщиков.
МапС
МапС
02 декабря в 21:24
Для кого бред, а для болел Локо и команды - здравый смысл. Его не комментировать надо, а воплощать в жизнь. Иногда кажущиеся бредовые идеи превращаются в самое правильное и единственное решение.
mihaluch
mihaluch
02 декабря в 21:12
Он бизнезмэн у него всё схвачено.
Leha-ha50
Leha-ha50
02 декабря в 21:04
Присосались две пиявочки и не оторвешь. Интересно, что дальше ждет Локомотив. Состав проредили, а на замену всякого шлака набрали. Результаты не радуют ни в ЛЧ , ни в ЧР. А этим двум товарищам все по барабану. Посмотрим, как совет директоров отреагирует на результаты первой части сезона. Думаю , кто то из них уйдет, а может и оба. Долго с таким положением дел руководство мириться не будет. А болельщикам остается только ждать и надеяться, что все наладится.
Всем здоровья.
Introvert
Introvert
02 декабря в 20:58
Фигню какую-то советует.
Холодный душ от воспалённого сознания не помогает.
Я проверял.
ermak6848
ermak6848
02 декабря в 20:54
интрига дня или тупик для Васи нашего...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 декабря в 20:46
Чтото тут не чисто!
Faustello
Faustello
02 декабря в 20:45
Мещеряков:
- Кикнадза меня полностью удовлетворяет, я счастлив с ним!)))
EAGinLE
EAGinLE
02 декабря в 20:43
Интересно было раньше , даже Телстар получил .....А сейчас что-то не то ...... Даже не помню сколько было страниц участников на конкурсе ЧМ 2018 ....и ЛЧ с ЛЕ также .... А сейчас всего 4 страницы ,... Грустно на это смотреть .....
nubom
nubom
02 декабря в 20:40
Вы про два окна, которые регулярно теперь появляются в комментариях?...
Союзник противников
Союзник противников
02 декабря в 20:39
Значит выполняет назначенную роль.
Loko57
Loko57
02 декабря в 20:38
Никто эту гадость не уберет.
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