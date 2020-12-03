Мостовой: «Если ЦСКА не обыграет „Вольфсберг“, то им нечего делать в ЛЕ»"

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч ЦСКА — «Вольфсберг» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.
Если в составе австрийцев не сыграет только Баумгартнер, то у российского клуба не будет Набабкина и Фукса. В изоляции Кучаев, Карпов и Дзагоев, у которых коронавирус. Но я все же считаю, что если московский клуб дома не сможет обыграть клуб такого уровня, как «Вольфсбергер», то и дальше в ЛЕ делать ЦСКА нечего.
Что если Зенит не обыграет Брюгге
То в ЛЕ дальше им делать нечего.
Что если Зенит не обыграет Брюгге
То в ЛЕ дальше им делать нечего.
Страну огромную такую,
Чудак, он лучше бы открыл
На нашей улице пивную....
(Из песни моего детства)
Страну огромную такую,
Чудак, он лучше бы открыл
На нашей улице пивную....
(Из песни моего детства)