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Мостовой: «Если ЦСКА не обыграет „Вольфсберг“, то им нечего делать в ЛЕ»"

03 декабря 2020, 16:48
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсбергМатч завершен

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч ЦСКА — «Вольфсберг» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

Если в составе австрийцев не сыграет только Баумгартнер, то у российского клуба не будет Набабкина и Фукса. В изоляции Кучаев, Карпов и Дзагоев, у которых коронавирус. Но я все же считаю, что если московский клуб дома не сможет обыграть клуб такого уровня, как «Вольфсбергер», то и дальше в ЛЕ делать ЦСКА нечего.

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Все комментарии
петр ремизов
петр ремизов
03 декабря в 23:01
    oFANATo
    oFANATo
    03 декабря в 20:24, ред.
    Такие высказывания из той же серии
    Что если Зенит не обыграет Брюгге
    То в ЛЕ дальше им делать нечего.
    Союзник противников
    Союзник противников
    03 декабря в 19:32
    А что,это будет большая новость-"не выиграет ЦСКА"??? Да все уже забыли,когда он в еврокубках выигрывал важные,определяющие турнирное положение команды матчи;уж точно это было не при Ханчарэнки...
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    03 декабря в 19:12
    Z. Kramer
    Z. Kramer
    03 декабря в 19:06
    Кучаев вроде как будет играть
    Triem
    Triem
    03 декабря в 18:57
    Согласен.
    КЭТиК
    КЭТиК
    03 декабря в 18:04
    А дальше и так делать нечего.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    03 декабря в 17:44
    Сказали что Кучай и Дзага могут сыграть,разве нет!?
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    03 декабря в 17:33
    Желаю ЦСКА победить. Лично я уверен с победе ЦСКА
    Знатог
    Знатог
    03 декабря в 17:33
    Будем смотреть фильм "Лечь на дно в группе"
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    03 декабря в 17:15
    Колумб Америку открыл
    Страну огромную такую,
    Чудак, он лучше бы открыл
    На нашей улице пивную....
    (Из песни моего детства)
    mangox22
    mangox22
    03 декабря в 17:14
    даже если и обыграет то с Гончаренкой ловить там нечего
    mihaluch
    mihaluch
    03 декабря в 17:11
    Если не обыграет то можно в ФНЛ переходить.
    cska vperiod
    cska vperiod
    03 декабря в 17:09
    Специально для тарасовского мостового: если армейцы сегодня проиграют и даже сыграют в ничью то турнир этот для нас закончится, чтобы это понять много мозгов не нужно иметь.
    LOpp
    LOpp
    03 декабря в 17:01
    Мостовой кэп?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    03 декабря в 16:55
    И ведь не поспоришь...
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