Мостовой: «Если ЦСКА не обыграет „Вольфсберг“, то им нечего делать в ЛЕ»"

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч ЦСКА — «Вольфсберг» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

Если в составе австрийцев не сыграет только Баумгартнер, то у российского клуба не будет Набабкина и Фукса. В изоляции Кучаев, Карпов и Дзагоев, у которых коронавирус. Но я все же считаю, что если московский клуб дома не сможет обыграть клуб такого уровня, как «Вольфсбергер», то и дальше в ЛЕ делать ЦСКА нечего.