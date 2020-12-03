Мурзагулов: «Мы считаем, что необходимо расширить лигу до 18 команд»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов поделился мнением о возможном расширении РПЛ .

Мы считаем, что необходимо расширить лигу до 18 команд. Сегодня все опасаются попасть в стыки и вылететь, поэтому играют от обороны — это скучно, зрителям не нравится.

Расширение лиги позволит сделать ее более смотрибельной. Опасность вылета станет меньше, подвал станет больше, будет больше возможностей для экспериментов у тренерского штаба.

Наверное, надо делать что-то с лимитом. Сегодняшняя ситуация делает русских игроков — «золотыми». Они много зарабатывают, а конкуренция не такая высокая. Отсюда меньше стремления, что мы видим по результатам сборной и по результатам российских команд в еврокубках.