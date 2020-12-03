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Мурзагулов: «Мы считаем, что необходимо расширить лигу до 18 команд»

03 декабря 2020, 16:17

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов поделился мнением о возможном расширении РПЛ.

Мы считаем, что необходимо расширить лигу до 18 команд. Сегодня все опасаются попасть в стыки и вылететь, поэтому играют от обороны — это скучно, зрителям не нравится.

Расширение лиги позволит сделать ее более смотрибельной. Опасность вылета станет меньше, подвал станет больше, будет больше возможностей для экспериментов у тренерского штаба.

Наверное, надо делать что-то с лимитом. Сегодняшняя ситуация делает русских игроков — «золотыми». Они много зарабатывают, а конкуренция не такая высокая. Отсюда меньше стремления, что мы видим по результатам сборной и по результатам российских команд в еврокубках.

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Все комментарии
bsww
bsww
03 декабря в 23:12
Тогда небанан ныть на погоду играем до 25 декабря и в новом году начинаем играть с 15 января. У нас крытый стадион только у Зенита, а все остальные команды обязаны были построить крытые стадионы к ЧЕМПИОНАТУ МИРА, но не догадались этого сделать
димон 37
димон 37
03 декабря в 18:22
цска локо зенит спартак динамо краснодар ахмат ростов сочи арсенал урал крылья советов . два круга .потом деление на шестёри и еще два круга
cska vperiod
cska vperiod
03 декабря в 18:03
По такой логике можно и до 30 расширить.
mat73
mat73
03 декабря в 17:18
Да уж... Вовремя песню поет...
старина
старина
03 декабря в 16:51
А чо не 20?
Leha-ha50
Leha-ha50
03 декабря в 16:45
Ну вот и началось. Зазвучали известные "песни" про расширение лиги. Причем громче всех как обычно поют те , кто стоит на вылет. Ждем песен от команд ФНЛ, занявших 3-4 места, которые будут петь про расширение до 20 команд , а потом вообще предложат объединить РПЛ и ФНЛ. Хватит нам Тамбова, Амкара, Мордовии....
Такие дела с кондачка не делаются.
Всем здоровья.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
03 декабря в 16:42
Чем ниже команда в турнирной таблице, тем громче вопли о расширении РФПЛ. А логичные обоснования создаются под влиянием желания не терять бюджетной кормушки.
Killofwrath
Killofwrath
03 декабря в 16:29
было 16 днарей, станет 18 днарей?
Cat01
Cat01
03 декабря в 16:26
Может лучше уменьшить
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
03 декабря в 16:18
ищет клубы послабее
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