Артета: «В АПЛ „Арсенал“ не так беспощаден, как в Лиге Европы»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал разгромную победу над «Рапидом» (4:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Мы всегда играем агрессивно, но в АПЛ соперники действуют гораздо плотнее, поэтому, когда совершаешь ошибку, за неё приходится расплачиваться. В Премьер-Лиге мы не столь безжалостны в атаке, как в Европе, но игра и реакция команды [после 1:2 с «Вулверхэмптоном»] мне понравились.

Я доволен многими игроками. Те, кто был травмирован и много пропустил, очень упорно работали, и мы рады, что они вернулись в строй. Здорово, что Ляказетт забил, некоторые игроки показали яркий футбол, молодые ребята тоже хорошо себя проявили.