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Артета: «В АПЛ „Арсенал“ не так беспощаден, как в Лиге Европы»

04 декабря 2020, 08:00
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)4 : 1Логотип футбольный клуб Рапид (Вена)РапидМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал разгромную победу над «Рапидом» (4:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Мы всегда играем агрессивно, но в АПЛ соперники действуют гораздо плотнее, поэтому, когда совершаешь ошибку, за неё приходится расплачиваться. В Премьер-Лиге мы не столь безжалостны в атаке, как в Европе, но игра и реакция команды [после 1:2 с «Вулверхэмптоном»] мне понравились.

Я доволен многими игроками. Те, кто был травмирован и много пропустил, очень упорно работали, и мы рады, что они вернулись в строй. Здорово, что Ляказетт забил, некоторые игроки показали яркий футбол, молодые ребята тоже хорошо себя проявили.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
04 декабря в 16:08
в последнее время,в играх АПЛ я практически не вижу атак Арсенала.Не сможет Артета сделать встряску,игроки не могут его воспринимать,как тренера. Этим ребятам нужен Шон Даич,они бы хорошенько забегали.
ДСА
ДСА
04 декабря в 11:38
При этом Арсенал не сильно напрягается.
ЮЗИК
ЮЗИК
04 декабря в 11:36
Пора брать АПЛ
Nazi
Nazi
04 декабря в 10:37
Как оказалось артета еще глупее, чем я думал :)
ДАША Д
ДАША Д
04 декабря в 09:36
В Европе соперники намного попроще в группе по крайней мере.
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
04 декабря в 08:59
Просто в АПЛ нет дворовых команд, уровня Дандолка и Рапида
Loko57
Loko57
04 декабря в 08:55
Надо набирать обороты в АПЛ.
beefs
beefs
04 декабря в 08:12
конечно доволен, все идет ОК...
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