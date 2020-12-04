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Пиоли: «Игроки хотели проверить, полностью ли я вылечился от коронавируса»

04 декабря 2020, 07:42
МиланЛоготип футбольный клуб Милан4 : 2Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)СелтикМатч завершен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал волевую победу над «Селтиком» (4:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. К 14-й минуте «россонери» уже уступали со счётом 0:2.

Парни хотели проверить, полностью ли я вылечился [от коронавируса]. Мы здорово начали, но эти два эпизода какой-то растерянности доставили проблемы. Это может стать для нас хорошим уроком. Даже при счёте 0:2 мы должны продолжать играть как команда, что мы и сделали сегодня.

Я рад, что даже без Кьера и с таким молодым составом мы не опустили голову при счёте 0:2. «Селтик» доказал, что хотел добиться серьёзного результата и произвести хорошее впечатление на «Сан-Сиро».

Травма Кьера? Это мышечная проблема, мы ещё не знаем деталей.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
04 декабря в 11:37
Непонятно как они проверяли.
milanetto9
milanetto9
04 декабря в 11:02
просто Ибра был на матче вот и побежали после 0-2
Loko57
Loko57
04 декабря в 07:46
Странное решение.
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