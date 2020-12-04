Пиоли: «Игроки хотели проверить, полностью ли я вылечился от коронавируса»

Главный тренер «Милана» прокомментировал волевую победу над «Селтиком» (4:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. К 14-й минуте «россонери» уже уступали со счётом 0:2.

Парни хотели проверить, полностью ли я вылечился [от коронавируса]. Мы здорово начали, но эти два эпизода какой-то растерянности доставили проблемы. Это может стать для нас хорошим уроком. Даже при счёте 0:2 мы должны продолжать играть как команда, что мы и сделали сегодня.

Я рад, что даже без Кьера и с таким молодым составом мы не опустили голову при счёте 0:2. «Селтик» доказал, что хотел добиться серьёзного результата и произвести хорошее впечатление на «Сан-Сиро».

Травма Кьера? Это мышечная проблема, мы ещё не знаем деталей.