Лапорта: «Месси терпеть не может, когда другие команды выигрывают ЛЧ»

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что клуб должен удержать форварда .

Я знаю его уже долгое время, он хочет быть в «Барселоне». Я хочу вернуть ему счастье, а для этого нужно усилить состав команды, чтобы мы могли выиграть Лигу чемпионов. Это не просто вопрос денег, Лео был обманут прежним руководством, а он терпеть не может, когда другие команды выигрывают Лигу чемпионов.