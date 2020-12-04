Лапорта: «Месси терпеть не может, когда другие команды выигрывают ЛЧ»

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что клуб должен удержать форварда Лионеля Месси.
Я знаю его уже долгое время, он хочет быть в «Барселоне». Я хочу вернуть ему счастье, а для этого нужно усилить состав команды, чтобы мы могли выиграть Лигу чемпионов. Это не просто вопрос денег, Лео был обманут прежним руководством, а он терпеть не может, когда другие команды выигрывают Лигу чемпионов.
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А зачем ему усиление, вдь по распространенному мнению его глоров, он один может выигрывать ЛЧ.
А терпеть Лео не может, когда кто-то больше него получает.
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А зачем ему усиление, вдь по распространенному мнению его глоров, он один может выигрывать ЛЧ.
А терпеть Лео не может, когда кто-то больше него получает.
А еще он считает себя непогрешимым, не уважаю его после 2:8.
А еще он считает себя непогрешимым, не уважаю его после 2:8.
А Месси - это команда ???
А Месси - это команда ???
как трогательно! но по сути предвыборная лапша. говорит о взаимно исключающих друг друга вещах.
на те деньги что остаются после похода Месс в клубную кассу за зарплатой , денег остаётся только на очередного Педро
как трогательно! но по сути предвыборная лапша. говорит о взаимно исключающих друг друга вещах.
на те деньги что остаются после похода Месс в клубную кассу за зарплатой , денег остаётся только на очередного Педро