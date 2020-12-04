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Лапорта: «Месси терпеть не может, когда другие команды выигрывают ЛЧ»

04 декабря 2020, 12:37

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что клуб должен удержать форварда Лионеля Месси.

Я знаю его уже долгое время, он хочет быть в «Барселоне». Я хочу вернуть ему счастье, а для этого нужно усилить состав команды, чтобы мы могли выиграть Лигу чемпионов. Это не просто вопрос денег, Лео был обманут прежним руководством, а он терпеть не может, когда другие команды выигрывают Лигу чемпионов.

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Все комментарии
амурец
амурец
05 декабря в 06:39
что бы выиграть ЛЧ надо играть в футбол
NGYRZ
NGYRZ
04 декабря в 22:19
Я хочу вернуть ему счастье, а для этого нужно усилить состав команды, чтобы мы могли выиграть Лигу чемпионов
____________________

А зачем ему усиление, вдь по распространенному мнению его глоров, он один может выигрывать ЛЧ.

А терпеть Лео не может, когда кто-то больше него получает.
abramjan
abramjan
04 декабря в 21:55
Меся привык уже давно..
firewing
firewing
04 декабря в 20:45
Я уже который год ненавижу этот беспредел, когда другие выигрывают ЛЧ без моего участия, оставляя меня у телевизора - хамы, возомнившие о себе!
Шатаут
Шатаут
04 декабря в 20:38
Чего не скажешь, чтобы стать президентом... Даже поменят местами пеналду и Месси при этом можно....
Октябрь 1917
Октябрь 1917
04 декабря в 18:30
Месси терпеть не может, когда его не признают лучшим.
А еще он считает себя непогрешимым, не уважаю его после 2:8.
95-shishani-95
95-shishani-95
04 декабря в 18:07
Барселоне походу не скоро светит победа в Лиге Чемпионов УЕФА! Главные претенденты щас, это наверное: Бавария, МС, ПСЖ, Атлетико Мадрид и т.д. Но ни как не Барселона, и не Реал Мадрид. Но в футболе всякое бывает, так что посмотрим, что произойдёт на самом деле. Составы этих двух команд оооочень нуждаются в обновлении, чтоб претендовать на Лигу Чемпионов УЕФА. Также может удивить всех Боруссия, да та самая- из Мёнхенгладбаха. Но Зидану и Куману предстоит провести большую работу с чисткой состава и подписанием новых действительно классных игроков.
stromshik
stromshik
04 декабря в 17:29
Тогда пусть завязывает с футболом
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
04 декабря в 17:22
    Fred Devil
    Fred Devil
    04 декабря в 16:28
    А в плакаты чемпионов мира по футболу Месси вообще дротики кидает)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    04 декабря в 16:03
    Прочитав название ветки невольно возникает вопрос....
    А Месси - это команда ???
    Шишанутый
    Шишанутый
    04 декабря в 15:41
    Презедентские выборы в Барселоне это соревнованее по нахваливанию Месськи потому что выберать презедента будет гном.
    Сантус
    Сантус
    04 декабря в 15:00, ред.
    Как печально что вся предвыборная агитация кандидатов в президенты сводится к зализыванию гному шоколадного глаза....:)
    Artemon9
    Artemon9
    04 декабря в 14:54
    Что за бред он несёт? Любой футболист хочет выигрывать титулы каждый год, но это невозможно
    cska vperiod
    cska vperiod
    04 декабря в 14:12
    Как будто гном царь, бог и пуп земли, надо же слова придумать такие, не может терпеть.
    particular
    particular
    04 декабря в 14:07, ред.
    Сказал Лапорта, а поливать будут Месси...
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    04 декабря в 13:47
    Мда.... Маразм крепчал... Такое впечатление, что Месси и будет выбирать нового президента клуба, судя по речи)
    Alex12357
    Alex12357
    04 декабря в 13:25
    Игроки других команд терпеть не могут месси и роналду!!!
    Я на стреме
    Я на стреме
    04 декабря в 13:15, ред.
    (с) " я хочу вернуть ему счастье, а для этого надо усилить состав ..."
    как трогательно! но по сути предвыборная лапша. говорит о взаимно исключающих друг друга вещах.
    на те деньги что остаются после похода Месс в клубную кассу за зарплатой , денег остаётся только на очередного Педро
    shlomo
    shlomo
    04 декабря в 13:02
    Пустые разговоры
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    04 декабря в 12:59
    Ты Жоан за себя говори, а за других не надо. Тем более тебя еще никто не выбрал.
    mangox23
    mangox23
    04 декабря в 12:56
    Значит надо самими побеждать
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    04 декабря в 12:56
    Пусть начинает привыкать!
    League1
    League1
    04 декабря в 12:52
    Лигу чемпионов он хочет. Играть надо лучше, а не обводками заниматься в центре поля.
    Gelious
    Gelious
    04 декабря в 12:51
    А сам Лионель не хотел что-нибудь сделать попробовать в плей офф (ну, кроме вылета)?
    STVA 1
    STVA 1
    04 декабря в 12:41
    Да всем плевать...
    ДСА
    ДСА
    04 декабря в 12:38
    Хочешь выиграть Лигу Чемпионов - иди в Баварию.
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