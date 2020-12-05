Сайманов: «В „Спартаке“ Урунов всё равно не играет. Он нужен „Рубину“»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов подтвердил интерес казанского клуба к полузащитнику «Спартака» .

Могу подтвердить слова Газизова, что «Рубин» отправил оффер «Спартаку» по Урунову. «Рубин» заинтересован в этом игроке, мы по нему в «Уфу» до перехода в «Спартак» тоже делали предложение.

Урунов в «Спартаке» все равно не играет. Поэтому мы сделали предложение, и оно не просто так – значит, это тот игрок, который нужен «Рубину».

Это молодой 19-летний парень, которому нужна практика. Мы его видим в «Рубине». У нас он получит игровое время, Урунов уже сейчас играл бы у нас в «Рубине».