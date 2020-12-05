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Сайманов: «В „Спартаке“ Урунов всё равно не играет. Он нужен „Рубину“»

05 декабря 2020, 19:43

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов подтвердил интерес казанского клуба к полузащитнику «Спартака» Остону Урунову.

Могу подтвердить слова Газизова, что «Рубин» отправил оффер «Спартаку» по Урунову. «Рубин» заинтересован в этом игроке, мы по нему в «Уфу» до перехода в «Спартак» тоже делали предложение.

Урунов в «Спартаке» все равно не играет. Поэтому мы сделали предложение, и оно не просто так – значит, это тот игрок, который нужен «Рубину».

Это молодой 19-летний парень, которому нужна практика. Мы его видим в «Рубине». У нас он получит игровое время, Урунов уже сейчас играл бы у нас в «Рубине».

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
05 декабря в 21:12
У федуна дормового бабла водиться немеренно но Урунову надо ноги делать.
КЭТиК
КЭТиК
05 декабря в 20:39
Тянут игрока в разные стороны, какое уж тут развитие.
mangox22
mangox22
05 декабря в 20:09
У Слуца заиграет
Cat01
Cat01
05 декабря в 20:06
Надо отдать если сам хочет
Союзник противников
Союзник противников
05 декабря в 19:54
Может и отдадут,но привычно пропишут опцию:"Сто первых лет не играть в матчах против "Спартака".
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
05 декабря в 19:50
а кто-нибудь вообще видел как он играет? загадка...
Трезвый повар
Трезвый повар
05 декабря в 19:46
Сайманов: "В Спартаке Урунов всё равно не играет. Давайте ка его купим за несколько евролямов" Ну где логика у человека?
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