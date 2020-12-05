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«Главная эмоция — злость». Слуцкий — о поражении в матче с «Локомотивом»

05 декабря 2020, 17:32
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (1:3) в рамках 17-го тура РПЛ.

Какая может быть главная эмоция, когда сделано столько простых, необъяснимых ошибок, и из-за этого проигрывается игра, которая никак не должна была проигрываться? Ну, конечно, главная эмоция — это злость, плюс, непонимание того, как могут совершаться такие вещи, которые приводят к таким серьезным последствиям. Я имею в виду первый пропущенный мяч, удаление Игнатьева, нереализованный момент Макарова при счете 1:1. Мне кажется, этого уже более чем достаточно.

К Игнатьеву главная претензия — когда у тебя уже есть желтая карточка и тебе говорят, что надо быть аккуратнее, то странно вбегать в человека, который уже две минуты назад отдал передачу. Может, я ему не так объяснил.

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Все комментарии
112910415
112910415
05 декабря в 19:58
держись, тренер !
mangox22
mangox22
05 декабря в 18:58
Пора Слуцкому в родные пенаты
sv_1969
sv_1969
05 декабря в 18:27
Злее будут!А у Локо всё не есть хорошо!
nubom
nubom
05 декабря в 18:20
Тот случай, когда судья убил игру, прикрываясь свой принципиальностью. Уважающий себя профессиональный судья себе такого не позволит...
mihaluch
mihaluch
05 декабря в 18:00
Что тут злиться проиграли по делу.
Leha-ha50
Leha-ha50
05 декабря в 17:54
Расстройство Слуцкого вполне объяснимо. Так подставить команду могли только явно не готовые или перегоревшие футболисты. Медведев просто удивил своей невыразительной игрой, что было просто большой неожиданностью. Парень очень способный , но отсутствие игровой практики видно выбило его из колеи, может выдать шикарный матч, а следующий провалить. Ну , а Игнатьев - это второй Чалов. Нападающий без голов - это нонсенс, так он еще и удаляется , лишая команду более атакующей игры. Вообще Игнатьев - это трансферный провал Рубина, парень просто деградировал , а ведь как хорошо начинал. Но зазвездился и был изгнан из Краснодара без сожаления. В целом Рубин сам отдал Локо три очка.
Всем здоровья.
Cat01
Cat01
05 декабря в 17:50
Счёт по игре!!!
drug01
drug01
05 декабря в 17:49
Приехали за очками а уехали с баранкой
shlomo
shlomo
05 декабря в 17:41, ред.
Ну что?.....получил Локо 3 очка, а игра... кто-то, кто матч не смотрел, подумает - Локо молодцы... А на самом деле...... считаю, что 2-ю карточку Игрнатьеву ставить было не надо - там не было умысла, и не было накладки сверху, - видно же на повторах! - а было касание боками ступней......понимаешь же, судья, что ломаешь матч?! Понимаешь! И делаешь это осознанно.....далее - пенальти... тут я не специалист (так что просто мое мнение).... НО - но тоже не стал бы ставить пенальти! Почему? Потому что столкновение было тогда, когда игрок уже сыграл головой и мяч даже теоретически не мог бы попасть в ворота, он уже в это время ленточку пересекал (что там в правилах?.....стоит посмотреть)....ну а 3-й мяч, когда Локо вырубил Шатова, и у Рубина в поле 9 игроков против 11 Локо?... тут уже без комментов....но в целом Рубин играл лучше Локо, интереснее.....и забить могли гола 3-4 (но тут то, что я всегда говорю: если ты не забиваешь, то тогда и карасевы, и т.п. - все мешает... Ведь с 2 метров дважды не забили рубинцы!)..... предъявлять претензии надо самим себе......и сочувствие Слуцкому!.....вот этот тренер работает, и результаты видны, и рука видна......
Leha-ha50
Leha-ha50
05 декабря в 17:34
Леонида можно понять.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
05 декабря в 17:34
Да тут все понятно
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