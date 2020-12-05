«Главная эмоция — злость». Слуцкий — о поражении в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Рубина» поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (1:3) в рамках 17-го тура РПЛ .

Какая может быть главная эмоция, когда сделано столько простых, необъяснимых ошибок, и из-за этого проигрывается игра, которая никак не должна была проигрываться? Ну, конечно, главная эмоция — это злость, плюс, непонимание того, как могут совершаться такие вещи, которые приводят к таким серьезным последствиям. Я имею в виду первый пропущенный мяч, удаление Игнатьева, нереализованный момент Макарова при счете 1:1. Мне кажется, этого уже более чем достаточно.

К Игнатьеву главная претензия — когда у тебя уже есть желтая карточка и тебе говорят, что надо быть аккуратнее, то странно вбегать в человека, который уже две минуты назад отдал передачу. Может, я ему не так объяснил.