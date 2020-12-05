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Тедеско: «Забили 2-й гол, но сразу же пропустили. Типично для „Спартака“»

05 декабря 2020, 19:31
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура РПЛ с «Тамбовом» (5:1).

Начало матча провели не очень хорошо: теряли много мячей. После 15-20 минут игры прибавили, стали играть лучше как по качеству, так и по количеству.

Меня расстроил результат после первой половины игры. Мы должны были больше забивать и реализовывать свои моменты. Во втором тайме продолжили играть хорошо, даже забили второй гол, но сразу же пропустили. Для нас это уже типично. Второй забитый мяч должен давать нам больше уверенности в своих силах. Очень рады, что забили третий и четвёртый голы.

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Все комментарии
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Faustello (раскрыть)
06 декабря в 00:13
Согласен полностью!!!!!!!!!!!!Тик Ток-это для поколения айфонов!!!!!!!!!!!!!!!!!Радио Тапок их стебет постоянно и правильно делает!!!!!!!!!!!!!!!Это реальная помойка для умственноотсталых и гордиться,что ты там на каком то месте-это стыд и срам!!!!!!!!!!!!!!!!!
makkie
makkie ответ Союзник противников (раскрыть)
05 декабря в 20:17
Володька превращается в популиста.

Разок с Шапи прокатило - а сейчас выглядит смешно. Особенно для тех, кто смотрел матч и видел, что Спартак владел мячом 70% времени.
Faustello
Faustello
05 декабря в 20:03
Сейчас прочитал что Спартак, со слов фунтика Карпова занимает третье место в мире по активности в тик токе из всех клубов мира...
Я конечно знал что за контенгент болеет за спам, но что бы все так было плохо...
Союзник противников
Союзник противников
05 декабря в 19:42
Счёт пять-один,а Володька сказал,что стыдно смотреть,как "Спартак" вдесятером обороняется от забастовщиков! Не пойму,что там происходило.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 декабря в 19:34
Атипично для Спартака!
beefs
beefs
05 декабря в 19:34
чего хвалиться, еще до игры было ясно что играть не с кем, команда противника отсутствует...
ДАША Д
ДАША Д
05 декабря в 19:33
Сегодня можно выдохнуть.
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