Тедеско: «Забили 2-й гол, но сразу же пропустили. Типично для „Спартака“»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура РПЛ с «Тамбовом» (5:1).

Начало матча провели не очень хорошо: теряли много мячей. После 15-20 минут игры прибавили, стали играть лучше как по качеству, так и по количеству.

Меня расстроил результат после первой половины игры. Мы должны были больше забивать и реализовывать свои моменты. Во втором тайме продолжили играть хорошо, даже забили второй гол, но сразу же пропустили. Для нас это уже типично. Второй забитый мяч должен давать нам больше уверенности в своих силах. Очень рады, что забили третий и четвёртый голы.