Тедеско: «Забили 2-й гол, но сразу же пропустили. Типично для „Спартака“»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура РПЛ с «Тамбовом» (5:1).
Начало матча провели не очень хорошо: теряли много мячей. После 15-20 минут игры прибавили, стали играть лучше как по качеству, так и по количеству.
Меня расстроил результат после первой половины игры. Мы должны были больше забивать и реализовывать свои моменты. Во втором тайме продолжили играть хорошо, даже забили второй гол, но сразу же пропустили. Для нас это уже типично. Второй забитый мяч должен давать нам больше уверенности в своих силах. Очень рады, что забили третий и четвёртый голы.
Разок с Шапи прокатило - а сейчас выглядит смешно. Особенно для тех, кто смотрел матч и видел, что Спартак владел мячом 70% времени.
Разок с Шапи прокатило - а сейчас выглядит смешно. Особенно для тех, кто смотрел матч и видел, что Спартак владел мячом 70% времени.
Я конечно знал что за контенгент болеет за спам, но что бы все так было плохо...
Я конечно знал что за контенгент болеет за спам, но что бы все так было плохо...