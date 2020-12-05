Президент РПЛ высказался о финансовых проблемах «Тамбова»

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин высказался о финансовых проблемах «Тамбова». Клуб имеет задолженности по зарплате перед игроками команды.

Футбольный клуб «Тамбов» должен осознавать ответственность перед болельщиками и другими командами РПЛ . Руководители клуба не имели права доводить ситуацию до бойкота матча против «Спартака» со стороны некоторых игроков и подвергать угрозе целостность соревнования.

Вместе с тем и игроки, прибегающие к бойкоту, должны понимать, что от их действий в первую очередь страдают любители футбола, удару подвергается спортивный принцип. Есть цивилизованные механизмы, чтобы требовать выплаты заработной платы, например, обращение в палату по разрешению споров.

Лига со своей стороны всегда выполняла перед «Тамбовом» все финансовые обязательства и шла навстречу, понимая сложности, с которыми столкнулся клуб. Мы призываем «Тамбов» как можно скорее найти выход из положения. Во время зимней паузы руководство лиги намерено обсудить антикризисный план со всеми заинтересованными сторонами.