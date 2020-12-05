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Президент РПЛ высказался о финансовых проблемах «Тамбова»

05 декабря 2020, 18:44

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин высказался о финансовых проблемах «Тамбова». Клуб имеет задолженности по зарплате перед игроками команды.

Футбольный клуб «Тамбов» должен осознавать ответственность перед болельщиками и другими командами РПЛ. Руководители клуба не имели права доводить ситуацию до бойкота матча против «Спартака» со стороны некоторых игроков и подвергать угрозе целостность соревнования.

Вместе с тем и игроки, прибегающие к бойкоту, должны понимать, что от их действий в первую очередь страдают любители футбола, удару подвергается спортивный принцип. Есть цивилизованные механизмы, чтобы требовать выплаты заработной платы, например, обращение в палату по разрешению споров.

Лига со своей стороны всегда выполняла перед «Тамбовом» все финансовые обязательства и шла навстречу, понимая сложности, с которыми столкнулся клуб. Мы призываем «Тамбов» как можно скорее найти выход из положения. Во время зимней паузы руководство лиги намерено обсудить антикризисный план со всеми заинтересованными сторонами.

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Все комментарии
Кочегар 68
Кочегар 68 ответ mihaluch (раскрыть)
05 декабря в 22:29
А у какой, именно команды, есть свой стадион?
nubom
nubom
05 декабря в 21:21
Думаю в скором времени, Прядкину следует ожидать ажиотаж в стремлении западных футболистов занять освобождающиеся места в наших клубах...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
05 декабря в 20:15
Как говорит бабка моя:
"Не можешь с*ать не мучай булки"
Ахахахаха
Tostao
Tostao
05 декабря в 19:50
"... руководство лиги намерено обсудить антикризисный план со всеми заинтересованными сторонами."
Бла-бла-бла...
ДСА
ДСА
05 декабря в 19:35
Пахнет настоящим кидаловом.
За адекватность
За адекватность
05 декабря в 19:22, ред.
Как же Вы одолели ничего не видящие, ничего не слышащие и ничего не делающие. Кто выдал клубу имеющему долги по зарплате, премиальным за прошлый сезон лицензию на участие в сезоне новом? Или это так Вы "шли навстречу, понимая сложности, с которыми столкнулся клуб"? А теперь, как Понтий Пилат пытаетесь умыть руки рассказами о каком-то антикризисном плане, который готовы обсудить со всеми заинтересованными сторонами. А если руководство региона не заинтересовано обсуждать данный вопрос? Нет уж, это Ваша головная боль, и Вы теперь должны решать, что с ней делать. Единственное кого жаль, так это болельщиков клуба. Полностью личное субъективное мнение.
Трезвый повар
Трезвый повар
05 декабря в 19:20
Прядкин проснулся и выразил озабоченность))
berda2003
berda2003 ответ Пердивбург (раскрыть)
05 декабря в 19:16
а говоришь понял... именно ЗОЛОТОЙ МЯЧ!!!
Брулин
Брулин
05 декабря в 19:10
"игроки, прибегающие к бойкоту, должны понимать, что от их действий в первую очередь страдают любители футбола, удару подвергается спортивный принцип."
Бесплатный труд аморален. Это раз. В случае травмы кто поможет игрокам? Это два. И вообще вы дурак, это три.
Introvert
Introvert
05 декабря в 19:08
Тамбов не спасти.
Пердивбург
Пердивбург ответ berda2003 (раскрыть)
05 декабря в 19:00
Все верно. Только "Кожаный мяч", а золотая это шайба.
mihaluch
mihaluch
05 декабря в 19:00
А кто принял в РПЛ команду не имеющую даже собственного стадиона?
Союзник противников
Союзник противников
05 декабря в 18:59
Чтобы "Тамбов" не портил общую картину,РФС должен срочно принять решение о пополнении РПЛ ещё пятью-шестью клубами;желательно-без стадионов,бюджета и устойчивого ядра болельщиков.А уж компактную шайку фанатов мы сколотим где угодно,хоть среди императорских пингвинов Антарктиды.
Cat01
Cat01
05 декабря в 18:59
Когда нет зарплат футбол плохой
berda2003
berda2003
05 декабря в 18:55
главное, что у этого "футбольного специалиста" с зарплатой порядок, и можно дальше лапшу вешать, как никак "президент" дворовых команд турнира "Золотой мяч".
ABir
ABir
05 декабря в 18:52
Жаль если футбольные функционеры и руководство области, кивая друг на друга, не смогут помочь и угробят команду
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
05 декабря в 18:47
Еще один клуб под откос
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