Созин: «Черчесов сказал правду, просто тогда люди этого не понимали»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин рассказал о проблемах российского футбола.

Очень долго обсуждалось интервью с Черчесовым. Сейчас эмоции спали, и мы понимаем: он сказал всю правду. Просто в тот момент люди этого не понимали. Что мы имеем? Футболисты не выкладываются на поле. Глаза не горят! Контракт на руках – и всё! Нет мотивации у игроков. Молодёжь ЦСКА по полю ходит пешком, в этом что, виноват лимит? Надо спрашивать с них по гамбургскому счёту. Спросить надо с ЦСКА и «Зенита», именно они больше всего разочаровали нас в Европе, их футболисты просто не хотят работать, а руководство их жалеет: «Они устали, они болеют, у них график, перелёты!» Они что, летают лоукостерами? Нет! Чартеры, с ними целый штаб медиков и физиотерапевтов. Я думаю, нужно выставить статистику игроков в общий доступ, и общий гул быстро стихнет. Там все объяснения проблем клубного футбола. Отсутствие мотивации – главная проблема. Футболисты просто не работают на тренировках и не отдаются в игре. А когда про это говорит тренер сборной, на него набрасываются все кому не лень.

И немного про деньги. Всем участникам процесса зарплату предлагают руководители клубов. Устраивают их цифры, подписывается контракт. Так что же сейчас кивать на суммы? Раньше надо было думать, а сейчас, будьте любезны, всё отдайте. А уже после этого решайте по потолку зарплат и по количеству легионеров.