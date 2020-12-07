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Созин: «Черчесов сказал правду, просто тогда люди этого не понимали»

вчера, 11:29

Член комитета по этике РФС Андрей Созин рассказал о проблемах российского футбола.

Очень долго обсуждалось интервью с Черчесовым. Сейчас эмоции спали, и мы понимаем: он сказал всю правду. Просто в тот момент люди этого не понимали. Что мы имеем? Футболисты не выкладываются на поле. Глаза не горят! Контракт на руках – и всё! Нет мотивации у игроков. Молодёжь ЦСКА по полю ходит пешком, в этом что, виноват лимит? Надо спрашивать с них по гамбургскому счёту. Спросить надо с ЦСКА и «Зенита», именно они больше всего разочаровали нас в Европе, их футболисты просто не хотят работать, а руководство их жалеет: «Они устали, они болеют, у них график, перелёты!» Они что, летают лоукостерами? Нет! Чартеры, с ними целый штаб медиков и физиотерапевтов. Я думаю, нужно выставить статистику игроков в общий доступ, и общий гул быстро стихнет. Там все объяснения проблем клубного футбола. Отсутствие мотивации – главная проблема. Футболисты просто не работают на тренировках и не отдаются в игре. А когда про это говорит тренер сборной, на него набрасываются все кому не лень.

И немного про деньги. Всем участникам процесса зарплату предлагают руководители клубов. Устраивают их цифры, подписывается контракт. Так что же сейчас кивать на суммы? Раньше надо было думать, а сейчас, будьте любезны, всё отдайте. А уже после этого решайте по потолку зарплат и по количеству легионеров.

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Все комментарии
старина
старина
вчера в 16:05
Урок и самому Саламычу.Не надо бревна таскать в сборную
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 13:16
Насчет Чалова усатый точно был прав. Чалов не тянет на позиции нападающего. Его даже в ЦСКА стали ставить правым полузащитником, разочаровавшись в его способностях играть на острие атаки
112910415
112910415
вчера в 12:11
этот тренер конкретно пояснил, что вызвал в сборную неготовых игроков, а затем не сумел их привести в чувство ... много вопросов к этому тренеру
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:03, ред.
А его кто-то принуждал делать ставку на этих футболистов? И если ты их взял в состав,то будь добр отвечай за свой ошибочный выбор. Созины-это главные рыбы-прилипалы и подпевалы нашей верхушки,доводящей некогда достойный футбол до состояния катастрофического.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:55
Никто Чалова, Дзюбу и Оздоева из болельщиков не оправдывает и не защищает, кроме руководителей их клубов(их святая обязанность), М.Боярского и Геннадия Орлова. Это так же верно, что присутствие их на поле и в команде - выбор самого Станислава Черчесова, значит, он за него должен отвечать, а не грешить на мотивацию, усталость и расстренированность. Огонь в глазах - тоже работа тренера. Очередная попытка обелить физрука в черной полосе и возложить ответственность на клубы, которые вряд ли так же заинтересованы в успехах сборной так, как в своих собственных. А статистика и так есть в общем доступе.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:48
Черчесов не оракул.
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