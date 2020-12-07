Ефремов — об отставке: «Я хочу жить в согласии с собой»

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вчера, 13:14

Игорь Ефремов рассказал о причинах своей отставки с поста президента ФНЛ .

«Я хочу жить в согласии с собой», — заявил Ефремов во время собрания лиги.

Напомним, Ефремов руководил лигой с декабря 2010 года.