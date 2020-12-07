Ефремов — об отставке: «Я хочу жить в согласии с собой»

Игорь Ефремов рассказал о причинах своей отставки с поста президента ФНЛ.
«Я хочу жить в согласии с собой», — заявил Ефремов во время собрания лиги.
Напомним, Ефремов руководил лигой с декабря 2010 года.
Игорь Ефремов рассказал о причинах своей отставки с поста президента ФНЛ.
«Я хочу жить в согласии с собой», — заявил Ефремов во время собрания лиги.
Напомним, Ефремов руководил лигой с декабря 2010 года.
неужели, злые люди склоняли к нечестным действиям ?
неужели, злые люди склоняли к нечестным действиям ?