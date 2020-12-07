ГлавнаяНовости

Ефремов — об отставке: «Я хочу жить в согласии с собой»

вчера, 13:14

Игорь Ефремов рассказал о причинах своей отставки с поста президента ФНЛ.

«Я хочу жить в согласии с собой», — заявил Ефремов во время собрания лиги.

Напомним, Ефремов руководил лигой с декабря 2010 года.

Все новости
Сёмин: «Календарь РПЛ должен быть максимально комфортным для сборной»
Сегодня, 04:53 Комментарии3
Ловрен: «Хорошая группа. С Россией будет интересная битва на поле»
Сегодня, 04:30 Комментарии2
Юран: «Соперники России по группе понимают, что нас можно обыгрывать»
Сегодня, 02:24 Комментарии3
Черчесов: «У нас перед Хорватией есть должок»
Сегодня, 00:01 Комментарии23
Талалаев: «Почему заменил Беришу и Поляруса? Хочется мне так»
Вчера, 23:29 Комментарии5
Самедов: «Это уже не те хорваты, что были два-три года назад»
Вчера, 23:20 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:44
загадочный такой ...
неужели, злые люди склоняли к нечестным действиям ?
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 13:32
Видно, что не могут поделить а Ефремов оказался самым слабым звеном.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:15
Неужели добровольно сам ушёл
Cat01
Cat01
вчера в 13:15
Значит время пришло
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100