Семак: «Мы никогда не сбавляли обороты, играли только на победу»..))

Главный тренер «Зенита» прокомментировал предстоящий матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Кто из молодых готов сыграть в матче? Не только к молодым, ко всем критерии одни и те же — исходим из состояния. Будем анализировать, кому надо отдохнуть, кому — наоборот поработать, чтобы быть готовыми. По совокупности причин будем определять состав, который выйдет на поле.

В составе «Боруссии» 20 игроков, многие из которых котируются и принимают участие в матчах. Что касается ключевых футболистов, их несколько. Если мы говорим об обороне, это Хуммельс, в атаке это Холанд, который забивает очень много. Конечно, это отражается на игре, но выбор игроков, особенно в атаке, у «Боруссии» достаточный, чтобы ротировать этот состав.

Что касается следующих матчей, конечно, мы держим их в уме. Независимо от турнирной мотивации, даже став чемпионами, мы никогда не сбавляли обороты, играли только на победу. Нам нужно подводить наших игроков через матчи не в ущерб командным действиям, чтобы все были в строю, были в хорошей форме. Думаю, независимо ни от чего этим и продолжим заниматься.