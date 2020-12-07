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Семак: «Мы никогда не сбавляли обороты, играли только на победу»

вчера, 13:11
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)Боруссия20:55 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Кто из молодых готов сыграть в матче? Не только к молодым, ко всем критерии одни и те же — исходим из состояния. Будем анализировать, кому надо отдохнуть, кому — наоборот поработать, чтобы быть готовыми. По совокупности причин будем определять состав, который выйдет на поле.

В составе «Боруссии» 20 игроков, многие из которых котируются и принимают участие в матчах. Что касается ключевых футболистов, их несколько. Если мы говорим об обороне, это Хуммельс, в атаке это Холанд, который забивает очень много. Конечно, это отражается на игре, но выбор игроков, особенно в атаке, у «Боруссии» достаточный, чтобы ротировать этот состав.

Что касается следующих матчей, конечно, мы держим их в уме. Независимо от турнирной мотивации, даже став чемпионами, мы никогда не сбавляли обороты, играли только на победу. Нам нужно подводить наших игроков через матчи не в ущерб командным действиям, чтобы все были в строю, были в хорошей форме. Думаю, независимо ни от чего этим и продолжим заниматься.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:56
Семак наверное записывает выступления Путина по телевизору - забыл добавить, что игра Зенита лучшая в мире, не имеет аналогов в мире !
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:51
Спросите у этого 56а - на каком месте Зенит в группе ?
С кем они играли на победу , если даже на ничью наиграть не в состоянии ?
Насмешник
Насмешник
вчера в 14:03
По факту Семак сказал, что такие влёты в еврокубках - это для Зенита игра на максималках.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:22
Семак: «Мы никогда не сбавляли обороты, играли только на победу»..))
Короче при любых оборотах - 2 четвёртых места в группе....

Команда настолько не готова к играм в европах....что пропускает 5 штук от, не к обеду будет сказано, Брюгге...
А уж Дортмунд то.....
112910415
112910415
вчера в 13:16
такой вот он, менталитет победителей !
drug01
drug01
вчера в 13:13
Только результат не ждали такого
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