Крал: «Не помню, чтобы со „Спартаком“ мы выигрывали больше, чем 5:1»

Полузащитник «Спартака» прокомментировал победу над «Тамбовом» в матче 17-го тура РПЛ .

Матч с «Тамбовом» стал лучшим для меня в составе «Спартака»? Если говорить о результате, наверное, да. Потому что я не помню, чтобы со «Спартаком» мы выигрывали больше, чем 5:1. Кроме того, я чувствую себя сильным и подготовленным, но это была отличная командная работа, прежде всего.