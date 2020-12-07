Крал: «Не помню, чтобы со „Спартаком“ мы выигрывали больше, чем 5:1»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал победу над «Тамбовом» в матче 17-го тура РПЛ.
Матч с «Тамбовом» стал лучшим для меня в составе «Спартака»? Если говорить о результате, наверное, да. Потому что я не помню, чтобы со «Спартаком» мы выигрывали больше, чем 5:1. Кроме того, я чувствую себя сильным и подготовленным, но это была отличная командная работа, прежде всего.
Чем то эту игру можно сравнить с матчем Сочи-Ростов. У гостей изначально не было шансов. А если бы Тамбов привёз так же молодёжь, то тот же Крал вообще петухом ходил бы крича о "рекорде".
Чем то эту игру можно сравнить с матчем Сочи-Ростов. У гостей изначально не было шансов. А если бы Тамбов привёз так же молодёжь, то тот же Крал вообще петухом ходил бы крича о "рекорде".
В двух крайних матчах он нужен таким же !
В двух крайних матчах он нужен таким же !