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Крал: «Не помню, чтобы со „Спартаком“ мы выигрывали больше, чем 5:1»

вчера, 11:43
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал победу над «Тамбовом» в матче 17-го тура РПЛ.

Матч с «Тамбовом» стал лучшим для меня в составе «Спартака»? Если говорить о результате, наверное, да. Потому что я не помню, чтобы со «Спартаком» мы выигрывали больше, чем 5:1. Кроме того, я чувствую себя сильным и подготовленным, но это была отличная командная работа, прежде всего.

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Voevoda sviney
Voevoda sviney
сегодня в 00:45
Только и остаентся, что 7-0 вспомнить с приличной командой.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:56
Бравировать после таких "побед"? Это больше унижает....
Чем то эту игру можно сравнить с матчем Сочи-Ростов. У гостей изначально не было шансов. А если бы Тамбов привёз так же молодёжь, то тот же Крал вообще петухом ходил бы крича о "рекорде".
112910415
112910415
вчера в 13:41
Алекс был полон вдохновения !
В двух крайних матчах он нужен таким же !
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 13:17
5-1 было с Родиной в кубке,и с Севильей,Кралл конечно не знает об этом. ...потому что тогда не играл за Спартак.
Alhunah
Alhunah
вчера в 12:40
лучше бы подумал что пропустили даже от такой команды
oFANATo
oFANATo
вчера в 12:26
Вот только с полурезервным составом Тамбова и поднимать статистику 😆
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 12:26
Обычно спартак пятерочки пропускает, но на этот раз федун обо всем договорился
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
вчера в 12:24
Нашли чем гордиться) Тамбов обыграли у которого все печально)
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:09
Да уж,отличились "на кошках",тем более,что и без дежурных пенальти обошлись.Что-то подзабыл:А какова была массовая реакция спартачей на скандальный матч "Сочи"-"Ростов",там результат тоже был ими признан вызывающим уважение???
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 11:51
    shlomo
    shlomo
    вчера в 11:46
    Ну в каком состоянии был Тамбов, то да...
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